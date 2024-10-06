Бузова душевно поздравила Губерниева с юбилеем

Бывшая жена Дмитрия Тарасова Ольга Бузова поздравила с днем рождения футбольного обозревателя Дмитрия Губерниева. Ему исполнилось 50 лет.

«Дима, хочу поздравить тебя с днем рождения, и пожелать любви и счастья! У нас с тобой было разное, но я уже забыла и отпустила. Пусть в твоем мире будет много моей музыки, пусть она тебя окружает везде.

Ведь я знаю, как ты любишь мое творчество и как во время тренировок слушаешь «Гамбит» и «Верни». А в подарок хочу отправить тебе бутылку коньяка и мой альбом на виниле!» – сказала Бузова.