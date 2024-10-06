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    Бузова душевно поздравила Губерниева с юбилеем

    Бывшая жена Дмитрия Тарасова Ольга Бузова поздравила с днем рождения футбольного обозревателя Дмитрия Губерниева. Ему исполнилось 50 лет.

    «Дима, хочу поздравить тебя с днем рождения, и пожелать любви и счастья! У нас с тобой было разное, но я уже забыла и отпустила. Пусть в твоем мире будет много моей музыки, пусть она тебя окружает везде.

    Ведь я знаю, как ты любишь мое творчество и как во время тренировок слушаешь «Гамбит» и «Верни». А в подарок хочу отправить тебе бутылку коньяка и мой альбом на виниле!» – сказала Бузова.

    • Губерниев работает на ТВ с прошлого века.
    • Он комментирует биатлон, плавания и другие виды спорта.
    • Также Губерниев ведет концертные и иные мероприятия.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    1728200627
    ...и спела ему без фонограммы.Любитель "жестокого" рока этого не пережил и напился вдрызг.
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    JTherry
    1728207816
    самое главное подарила, прям, от сердца оторвала - бутылку коньяка, самопального армянского или французского - не сказано в сообщении)))
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    шахта Заполярная
    1728212427
    Тонкий подкол
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