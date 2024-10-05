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    • Прогноз на точный счет матча «Коринтианс» – «Интернасьонал», Серия A Бразилии, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Коринтианс» – «Интернасьонал», Серия A Бразилии, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Арена Коринтианс» пройдет матч 29-го тура Серии A Бразилии, где встретятся «Коринтианс» и «Интернасьонал». Обе команды борются за улучшение своих позиций в чемпионате: «Коринтианс» пытается покинуть зону вылета, в то время как «Интернасьонал» стремится закрепиться в верхней части таблицы и попасть в зону континентальных турниров.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» переживает сложный сезон, находясь на грани вылета из Серии A. Команда занимает 18-е место и имеет всего 28 очков. Несмотря на проблемы в турнирной таблице, команда показывает хорошие результаты в атаке. Юри Алберто – главный бомбардир «Коринтианса», регулярно забивающий и являющийся ключевым игроком в нападении. Проблемы команды кроются в обороне: даже несмотря на серию из 4 матчей, где команда обязательно забивала, защита часто допускает ошибки, что приводит к большому количеству пропущенных голов. На своем поле «Коринтианс» чувствует себя увереннее, и это может стать решающим фактором.

    Последние матчи «Коринтианса»:

    • «Фламенго» 1:0 «Коринтианс»
    • «Сан-Паулу» 3:1 «Коринтианс»
    • «Коринтианс» 3:0 «Форталеза»
    • «Коринтианс» 3:0 «Атлетико Гойяньенсе»
    • «Форталеза» 0:2 «Коринтианс»

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» показывает отличные результаты в последних играх, не проигрывая на протяжении 8 матчей. Команда стабильно набирает очки и уверенно держится на 7-й позиции с 45 очками. За последние 5 игр «Интернасьонал» забил 13 голов, что свидетельствует о мощной атаке. Весли – лидер атаки, забивший 9 голов в сезоне, и его результативность может стать ключом к успеху команды. Основная проблема – защита, которая не всегда справляется с давлением соперников, особенно на выезде. Тем не менее, «Интернасьонал» сохраняет высокий темп игры и способен справиться с давлением «Коринтианса».

    Последние матчи «Интернасьонала»:

    • «Интернасьонал» 3:1 «Витория»
    • «Ред Булл Брагантино» 2:2 «Интернасьонал»
    • «Сан-Паулу» 1:3 «Интернасьонал»
    • «Интернасьонал» 3:0 «Куяба»
    • «Интернасьонал» 2:1 «Форталеза»

    Личные встречи

    «Интернасьонал» не проигрывает в 8 последних матчах против «Коринтианса», что может говорить о психологическом преимуществе гостей. В последней встрече «Интернасьонал» одержал победу со счетом 1:0. Однако на своем поле «Коринтианс» традиционно действует увереннее, и это может сказаться на конечном результате.

    Статистика

    «Коринтианс»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Интернасьонал»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Коринтианс» – «Интернасьонал»

    Учитывая текущее положение команд и их недавние результаты, можно ожидать напряженное противостояние с большим количеством голов. «Интернасьонал» находится в хорошей форме и имеет высокую результативность, но «Коринтианс» на своем поле способен навязать борьбу. Ожидается матч с обилием голевых моментов и атакующих действий.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Победа «Интернасьонала» – коэффициент 2.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм и особенностей игры обеих команд, наиболее вероятным выглядит результативный матч с минимальным преимуществом гостей.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Интернасьонала» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 13:38
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