6 октября 2024 года на стадионе «Арена Коринтианс» пройдет матч 29-го тура Серии A Бразилии, где встретятся «Коринтианс» и «Интернасьонал». Обе команды борются за улучшение своих позиций в чемпионате: «Коринтианс» пытается покинуть зону вылета, в то время как «Интернасьонал» стремится закрепиться в верхней части таблицы и попасть в зону континентальных турниров.
«Коринтианс»
«Коринтианс» переживает сложный сезон, находясь на грани вылета из Серии A. Команда занимает 18-е место и имеет всего 28 очков. Несмотря на проблемы в турнирной таблице, команда показывает хорошие результаты в атаке. Юри Алберто – главный бомбардир «Коринтианса», регулярно забивающий и являющийся ключевым игроком в нападении. Проблемы команды кроются в обороне: даже несмотря на серию из 4 матчей, где команда обязательно забивала, защита часто допускает ошибки, что приводит к большому количеству пропущенных голов. На своем поле «Коринтианс» чувствует себя увереннее, и это может стать решающим фактором.
Последние матчи «Коринтианса»:
- «Фламенго» 1:0 «Коринтианс»
- «Сан-Паулу» 3:1 «Коринтианс»
- «Коринтианс» 3:0 «Форталеза»
- «Коринтианс» 3:0 «Атлетико Гойяньенсе»
- «Форталеза» 0:2 «Коринтианс»
«Интернасьонал»
«Интернасьонал» показывает отличные результаты в последних играх, не проигрывая на протяжении 8 матчей. Команда стабильно набирает очки и уверенно держится на 7-й позиции с 45 очками. За последние 5 игр «Интернасьонал» забил 13 голов, что свидетельствует о мощной атаке. Весли – лидер атаки, забивший 9 голов в сезоне, и его результативность может стать ключом к успеху команды. Основная проблема – защита, которая не всегда справляется с давлением соперников, особенно на выезде. Тем не менее, «Интернасьонал» сохраняет высокий темп игры и способен справиться с давлением «Коринтианса».
Последние матчи «Интернасьонала»:
- «Интернасьонал» 3:1 «Витория»
- «Ред Булл Брагантино» 2:2 «Интернасьонал»
- «Сан-Паулу» 1:3 «Интернасьонал»
- «Интернасьонал» 3:0 «Куяба»
- «Интернасьонал» 2:1 «Форталеза»
Личные встречи
«Интернасьонал» не проигрывает в 8 последних матчах против «Коринтианса», что может говорить о психологическом преимуществе гостей. В последней встрече «Интернасьонал» одержал победу со счетом 1:0. Однако на своем поле «Коринтианс» традиционно действует увереннее, и это может сказаться на конечном результате.
Статистика
«Коринтианс»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах
«Интернасьонал»
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Коринтианс» – «Интернасьонал»
Учитывая текущее положение команд и их недавние результаты, можно ожидать напряженное противостояние с большим количеством голов. «Интернасьонал» находится в хорошей форме и имеет высокую результативность, но «Коринтианс» на своем поле способен навязать борьбу. Ожидается матч с обилием голевых моментов и атакующих действий.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Победа «Интернасьонала» – коэффициент 2.40
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих форм и особенностей игры обеих команд, наиболее вероятным выглядит результативный матч с минимальным преимуществом гостей.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Интернасьонала» за коэффициент 8.00.