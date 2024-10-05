6 октября на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» состоится матч регулярного чемпионата МЛС между «Атланта Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллс». Обе команды находятся в поисках стабильности, демонстрируя как хорошие, так и разочаровывающие результаты в последних встречах.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» занимает 10-е место в Восточной конференции и имеет 5-матчевую серию без побед. После 32 матчей команда набрала 36 очков. В последних 5 матчах «Атланта» забила 6 голов и пропустила 9, что говорит о проблемах в защите. Последняя игра завершилась поражением от «Монреаль Импэкт» (1:2), что добавило давления на игроков и тренерский штаб. Лучший бомбардир команды в этом сезоне – Жоржос Якумакис, на счету которого 12 голов в 30 матчах. Команда должна улучшить организацию обороны, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Последние матчи «Атланты Юнайтед»:

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Нью-Йорк Ред Буллс» занимает 9-е место в Восточной конференции и также имеет нестабильные результаты. Команда выигрывает редко, но регулярно забивает, несмотря на серьезные проблемы в обороне. В последних 5 матчах они забили 9 голов, но пропустили 11, что делает их одной из самых непредсказуемых команд в лиге. Последняя победа над «Торонто» (4:1) вселяет оптимизм в болельщиков, но отсутствие надежности в защите может стать препятствием на пути к победе. Главный бомбардир команды – Луис Морган, забивший 11 голов в 29 матчах.

Последние матчи «Нью-Йорк Ред Буллс»:

Личные встречи

«Нью-Йорк Ред Буллс» традиционно сильнее в очных встречах, выиграв 4 из последних 6 матчей против «Атланты». Последняя встреча между этими командами, которая состоялась 22 сентября, завершилась результативной ничьей (2:2). Исторически «Ред Буллс» уверенно играют против «Атланты», особенно на своем поле, но на выезде им бывает сложно удержать преимущество. Тем не менее, их недавняя победа над «Торонто» показывает, что команда способна играть эффективно и в гостях.

История личных встреч:

МЛС, 22.09.2024: «Нью-Йорк Ред Буллс» 2:2 «Атланта Юнайтед»

МЛС, 25.06.2023: «Нью-Йорк Ред Буллс» 4:0 «Атланта Юнайтед»

МЛС, 02.04.2023: «Атланта Юнайтед» 1:0 «Нью-Йорк Ред Буллс»

МЛС, 18.08.2022: «Атланта Юнайтед» 1:2 «Нью-Йорк Ред Буллс»

МЛС, 01.07.2022: «Нью-Йорк Ред Буллс» 2:1 «Атланта Юнайтед»

Статистика

«Атланта Юнайтед»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

5 матчей без побед

«Нью-Йорк Ред Буллс»

Средняя результативность: 1.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

Пропускают в 10 матчах подряд

Прогноз на матч «Атланта Юнайтед» – «Нью-Йорк Ред Буллс»

Матч обещает быть результативным, так как обе команды демонстрируют слабую игру в обороне, но при этом активно действуют в атаке. «Атланта» в родных стенах будет пытаться переломить негативную серию, но их нестабильность в защите может сыграть с ними злую шутку. «Нью-Йорк Ред Буллс» традиционно сильнее в очных встречах и, несмотря на проблемы в обороне, обладают более организованной атакой. Ожидается, что команды обменяются голами, но «Ред Буллс» могут воспользоваться слабостью «Атланты» в защите, чтобы вырвать победу.

Наиболее вероятный исход – победа «Нью-Йорк Ред Буллс» с обменом голами. Ожидается, что игра пройдет в открытой манере, с акцентом на атакующие действия.

Рекомендации для ставок:

Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» – коэффициент 2.30

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90Рекомендация: Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный сценарий – победа «Нью-Йорк Ред Буллс» с минимальным преимуществом. Учитывая проблемы обеих команд в обороне, ожидается результативный матч с обменом голами.

Рекомендация: 1:2 за коэффициент 7.50.