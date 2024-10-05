В воскресенье, 6 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 16:30 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова занимает 2-е место, набрав 24 очка. «Локомотив» добыл 8 побед и потерпел 2 поражения, разница мячей – 25:14.

Последние результаты «Локомотива»:

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 9:14.

Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

Очные встречи в РПЛ

25.11.23 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 3:3;

12.08.23 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1;

14.05.23 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:1;

13.08.22 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1;

21.05.22 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:1.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»

«Локо» не сохранит ворота сухими, но 3 очка заберет. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.57.