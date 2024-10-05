В воскресенье, 6 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 16:30 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова занимает 2-е место, набрав 24 очка. «Локомотив» добыл 8 побед и потерпел 2 поражения, разница мячей – 25:14.
Последние результаты «Локомотива»:
- 01.10.24 «Локомотив» – «Оренбург» – 2:1 Кубок России;
- 28.09.24 «Локомотив» – «Спартак» М – 3:1 РПЛ;
- 22.09.24 «Пари НН» – «Локомотив» – 1:3 РПЛ.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 9:14.
Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:
- 02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3 (пен. 5:3) Кубок России;
- 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ;
- 23.09.24 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 25.11.23 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 3:3;
- 12.08.23 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1;
- 14.05.23 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:1;
- 13.08.22 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1;
- 21.05.22 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:1.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»
«Локо» не сохранит ворота сухими, но 3 очка заберет. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.57.