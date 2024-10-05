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    • «Локомотив» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 6 октября

    «Локомотив» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 6 октября

    В воскресенье, 6 октября, в 11-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Москве, начало – в 16:30 (мск).

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова занимает 2-е место, набрав 24 очка. «Локомотив» добыл 8 побед и потерпел 2 поражения, разница мячей – 25:14.

    Последние результаты «Локомотива»:

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место. Подопечные Игоря Осинькина добыли 3 победы, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 9:14.

    Предыдущие результаты «Крыльев Советов»:

    • 02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3 (пен. 5:3) Кубок России;
    • 29.09.24 «Крылья Советов» – «Химки» – 0:0 РПЛ;
    • 23.09.24 «Ахмат» – «Крылья Советов» – 1:1 РПЛ.

    Очные встречи в РПЛ

    • 25.11.23 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 3:3;
    • 12.08.23 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1;
    • 14.05.23 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:1;
    • 13.08.22 «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1;
    • 21.05.22 «Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:1.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов»

    «Локо» не сохранит ворота сухими, но 3 очка заберет. Прогноз – ИТБ1 (1,5) с коэффициентом 1.57.

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    Источник: «Бомбардир»

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