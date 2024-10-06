Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Галактионов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

    – Всем ли довольны сегодня?

    – Нет, конечно. Понятно, что у каждом матче есть положительные моменты, а есть те, которые надо исправлять, когда мы отдавали инициативу сопернику. У них были моменты забить, но великолепно сыграл Лантратов. Но свой момент мы нашли.

    – На ваш взгляд, с чем связаны моменты, когда «Локомотив» отдавал инициативу?

    – Мы мяч теряли, но надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошие ребята, рисунок есть. Несмотря на место в таблице, нет соперников легких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности. Был тяжелый матч. Мы довольны, что заработали три очка в нем.

    – Объясните замены во втором тайме?

    – Нам нужен был обыгрывающий игрок, который создаст остроту. Блестяще Эдгар [Севикян] вышел и создал очень много моментов. Хорошо вышли и Сара [Владислав Сарвели] и Наир Тикнизян, который предголевой пас отдал. Все ребята, которые вышли на замены, добавили и скорости игры, и остроты у ворот соперника.

    – Первое место психологически влияет на «Локомотив»?

    – Вообще на это не обращаю внимания. Таблица в онлайн‑режиме может меняться от матча к матчу. Мы не так много сыграли. Да, уже есть определенный отрезок, но еще столько матчей впереди. Есть конкретная игра, к которой мы готовимся и стараемся побеждать.

    • «Локомотив» одержал шестую победу подряд во всех турнирах.
    • В данный момент команда лидирует в РПЛ с 27 очками после 11 туров.

    Новости по теме
    Фанаты «Крыльев» поддержали Осинькина перед его отставкой 3
    В РПЛ назвали лучшего тренера 1-й трети сезона 2
    Тикнизян рассказал о предложении от «Севильи» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2024 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1728233378
    Самара была не хуже по игре и просто не свезло
    Ответить
    serglider
    1728244232
    На самом деле, что Крылья еще как-то барахтаются уже удивляет, так как распродажа их игроков поставлена на поток управленцами клуба. Получается, что Оськин должен постоянно наигрывать все новых и новых игроков, прямо во время турнира... Так что неудачи команды вполне объяснимы и Оськин тут не при чем, маловероятно, что другой тренер на его месте сделает что-то лучше. Так что вполне возможен вариант, типа - Хотели как лучше, а получилось как обычно)))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+