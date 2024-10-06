Галактионов прокомментировал победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:0).

– Всем ли довольны сегодня?

– Нет, конечно. Понятно, что у каждом матче есть положительные моменты, а есть те, которые надо исправлять, когда мы отдавали инициативу сопернику. У них были моменты забить, но великолепно сыграл Лантратов. Но свой момент мы нашли.

– На ваш взгляд, с чем связаны моменты, когда «Локомотив» отдавал инициативу?

– Мы мяч теряли, но надо отдать должное сопернику. Это хорошая команда, хорошие ребята, рисунок есть. Несмотря на место в таблице, нет соперников легких или сложных. Все могут друг другу доставить неприятности. Был тяжелый матч. Мы довольны, что заработали три очка в нем.

– Объясните замены во втором тайме?

– Нам нужен был обыгрывающий игрок, который создаст остроту. Блестяще Эдгар [Севикян] вышел и создал очень много моментов. Хорошо вышли и Сара [Владислав Сарвели] и Наир Тикнизян, который предголевой пас отдал. Все ребята, которые вышли на замены, добавили и скорости игры, и остроты у ворот соперника.

– Первое место психологически влияет на «Локомотив»?

– Вообще на это не обращаю внимания. Таблица в онлайн‑режиме может меняться от матча к матчу. Мы не так много сыграли. Да, уже есть определенный отрезок, но еще столько матчей впереди. Есть конкретная игра, к которой мы готовимся и стараемся побеждать.