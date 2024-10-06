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    Осинькин высказался о возможной отставке

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после гостевого матча 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1) сказал, что не обсуждал с руководством самарского клуба возможный уход из команды.

    «Локомотив» набрал хорошую форму, играет в очень интересный и быстрый футбол. Мы в своей подготовке обязаны были это учитывать. Считаю, что провели хороший матч.

    У нас определенные проблемы с составом. Исходя из всего, мы сыграли нормально, по количеству моментов не уступили, кроме концовки. После матча только поблагодарил ребят за качество футбола, который они показали.

    – Слышите поддержку болельщиков?

    – Слышу и вижу. Умею читать что‑то между строк. Болельщики близки к нам, у нас хорошее взаимопонимание. Только благодарен им. Много болельщиков приехало в Москву, только им благодарен. Как и всегда.

    – Много сообщений относительно вас и вашей отставки.

    – Не было ситуации, но руководство не говорило, что играем плохо, что нужно выйти на какое‑то количество очков. Что касается информации, мы читаем. Это серьезный вброс, серьезный вброс. Опровержение было, от нашего генерального директора, но этого так много…

    Еще раз, я благодарен ребятам, в такой ситуации очень трудно настраиваться. Сейчас наши ребята показали хороший футбол. Если оглянемся назад, то в матче с «Химками» было тяжелее, тогда вбросов было больше. У меня с руководством не было разговоров. Да, мы читаем, написано, что что‑то произойдет в понедельник – значит, произойдет.

    • «Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место в РПЛ.
    • 59-летний Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2024 20:00
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    Комментарии (4)
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    vadikrew
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    Вот даже не знаю какое решение дебильнее - убрать Осинькина или поставить вместо него Игнашевича. Просто идиоты.
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