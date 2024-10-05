«Монако» продлил Головина, экстренная операция Мостового, Глушаков анонсировал завершение карьеры и другие новости

Круговой рассказал о конфликте с Малафеевым.

ЭСК принял решения по эпизодам с Торменой и Черниковым в матче «Краснодар» – «Зенит».

Тренер «Зенита» рассказал о финансовых уступках со стороны Соболева.

Энрике разочаровался в Доннарумме и намерен сделать Сафонова основным в «ПСЖ».

Сборная России отменила октябрьский сбор.

Логашов: «Карпин настраивал нас на «Спартак» известной кричалкой, не уставал ее повторять».

Мостового экстренно прооперировали.

Бабича не взяли в сборную Сербии после ошибки в матче с «Динамо».

«Не трогай моего негра»: девушка Промеса выступила с угрозой в адрес матери его дочери.

Глушаков сообщил, когда закончит карьеру.

В «Зените» ответили, почему не подписали летом Депая и Рабьо.

Головин продлил контракт с «Монако».

Погба сократили дисквалификацию за допинг.

«Краснодар» наказали за оскорбление «Зенита».

Мать дочери Промеса пожаловалась, что Квинси не помогает ребенку.

В Финляндии прервали матч из-за оскорблений в адрес российских игроков, фанатов выгнали со стадиона.

Дзюба рассказал, как переживал слив своего знаменитого видео.

Чалов и Оздоев оштрафованы из-за поражений ПАОКа.