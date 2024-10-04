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    • Энрике разочаровался в Доннарумме и намерен сделать Сафонова основным в «ПСЖ»

    Энрике разочаровался в Доннарумме и намерен сделать Сафонова основным в «ПСЖ»

    Российский вратарь Матвей Сафонов может получить больше шансов заиграть в «ПСЖ», поскольку Джанлуиджи Доннарумма рискует потерять статус основного голкипера. Как сообщает Maxifoot со ссылкой на L’Équipe, главный тренер парижан Луис Энрике сомневается в итальянце из-за ошибок.

    Специалист также выступает за конкуренцию на позиции голкипера. Не исключено, что больше практики получит Арнау Тенас. У бывшего игрока «Барселоны» качественная игра ногами, которая очень нравится Энрике и является очень важным преимуществом для тренера.

    • 25-летний Сафонов провел в этом сезоне 3 матча за «ПСЖ», пропустил 2 гола, провел 1 матч на ноль.
    • У 25-летнего Доннаруммы в текущем сезоне на счету 5 игр, 5 пропущенных голов и 1 матч на ноль.
    • 23-летний испанец Тенас в этом сезоне не играл за «ПСЖ».

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    Источник: maxifoot.fr

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    Комментарии (4)
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    яцык
    1728041894
    а вот это зря.сафону ещё расти и расти до джанлуиджи.у всех бывают спады
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    АлексМак
    1728043080
    ...и хорошо,- больше практики и уверенности, развития и опыта.
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    Спартач80
    1728043170
    Эт вряд ли....
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    FWSPM
    1728050020
    Энрике который даже был не вкурсе что хотят Сафонова подписать? ну конечно))
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