Энрике разочаровался в Доннарумме и намерен сделать Сафонова основным в «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов может получить больше шансов заиграть в «ПСЖ», поскольку Джанлуиджи Доннарумма рискует потерять статус основного голкипера. Как сообщает Maxifoot со ссылкой на L’Équipe, главный тренер парижан Луис Энрике сомневается в итальянце из-за ошибок.

Специалист также выступает за конкуренцию на позиции голкипера. Не исключено, что больше практики получит Арнау Тенас. У бывшего игрока «Барселоны» качественная игра ногами, которая очень нравится Энрике и является очень важным преимуществом для тренера.