Энрике разочаровался в Доннарумме и намерен сделать Сафонова основным в «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов может получить больше шансов заиграть в «ПСЖ», поскольку Джанлуиджи Доннарумма рискует потерять статус основного голкипера. Как сообщает Maxifoot со ссылкой на L’Équipe, главный тренер парижан Луис Энрике сомневается в итальянце из-за ошибок.
Специалист также выступает за конкуренцию на позиции голкипера. Не исключено, что больше практики получит Арнау Тенас. У бывшего игрока «Барселоны» качественная игра ногами, которая очень нравится Энрике и является очень важным преимуществом для тренера.
- 25-летний Сафонов провел в этом сезоне 3 матча за «ПСЖ», пропустил 2 гола, провел 1 матч на ноль.
- У 25-летнего Доннаруммы в текущем сезоне на счету 5 игр, 5 пропущенных голов и 1 матч на ноль.
- 23-летний испанец Тенас в этом сезоне не играл за «ПСЖ».