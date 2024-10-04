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    • Тренер «Зенита» рассказал о финансовых уступках со стороны Соболева

    Тренер «Зенита» рассказал о финансовых уступках со стороны Соболева

    Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о решении клуба приобрести нападающего Александра Соболева у «Спартака»

    – Понимали, что Соболева встретят негативно?

    – Ну, как понимали... Мы знали, что будет очень много разговоров. Это факт. Но футболист, который многим отказал и хотел быть здесь... Мы расценили это как хороший сигнал, чтобы он был в нашем коллективе и что ему хочется за «Зенит» играть.

    – Соболев от чего-то отказался, чтобы быть в «Зените»? Пошел на финансовые уступки?

    – Сто процентов.

    – А вы с тренерским штабом обсуждали, что будет негатив? Уверены были, что нужен такой футболист

    – Он был готов держать удар. Мы, тренеры, всего обсуждаем игрока по качеству. Понятно, что есть раздевалка и люди, которые могут повлиять. Мы разговаривали со этими людьми. Все нормально [отнеслись].

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев 6 матчей, забил 1 гол, сделал 1 передачу.

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    Источник: YouTube-канал «СБГ ШОУ»

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    Комментарии (11)
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    NewLife
    1728034992
    Газпром - мечты сбываются, но приходится идти на финансовые уступки, так как за прошлый год у газпрома убытки составили 583 миллиарда руб.
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    Спартач80
    1728035856
    Скоро начнут втюхивать, что он сам свой трансфер оплатил и вообще играет за еду...
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    evgevg13
    1728039747
    Только не надо ля-ля, что он ещё и доплатил
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    FWSPM
    1728049837
    Одна большая глупость как бы ее не пытались оправдать разные наемные сотрудники которые ничего не решают
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