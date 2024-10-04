Тренер «Зенита» рассказал о финансовых уступках со стороны Соболева

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о решении клуба приобрести нападающего Александра Соболева у «Спартака»

– Понимали, что Соболева встретят негативно?

– Ну, как понимали... Мы знали, что будет очень много разговоров. Это факт. Но футболист, который многим отказал и хотел быть здесь... Мы расценили это как хороший сигнал, чтобы он был в нашем коллективе и что ему хочется за «Зенит» играть.

– Соболев от чего-то отказался, чтобы быть в «Зените»? Пошел на финансовые уступки?

– Сто процентов.

– А вы с тренерским штабом обсуждали, что будет негатив? Уверены были, что нужен такой футболист

– Он был готов держать удар. Мы, тренеры, всего обсуждаем игрока по качеству. Понятно, что есть раздевалка и люди, которые могут повлиять. Мы разговаривали со этими людьми. Все нормально [отнеслись].