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    «Краснодар» наказали за оскорбление «Зенита»

    КДК РФС разобрал оскорбительные скандирования фанатов «Краснодара» во время матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

    • Болельщики «Краснодара» кричали по ходу матча: «Зенит» – позор российского футбола!».

    «Рассмотрели массовое скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных кричалок в адрес «Зенита», это первое нарушение в сезоне.

    В данном случае в отношении «Краснодара» вынесено замечание и штраф [в размере] 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    • Указанную кричалку скандируют и фанаты других клубов.
    • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.10.2024 20:12
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    Комментарии (56)
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    qwertyйцукен
    1728065709
    Зенит» – позор российского футбола!
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    "supermax"
    1728065731
    Гы гы
    Ответить
    qwertyйцукен
    1728067103
    КДК РФС разобрал===== Там реально дебилы сидят.Не понимают что штрафовать за каждую кричалку это не вариант.С каждым штрафом болелы будут все еще больше кричать--Зенит позор........
    Ответить
    FWSPM
    1728068049
    Курам на смех они реально думаю что такие штрафы кого то испугать могут?
    Ответить
    Спартач80
    1728069237
    Всем уже давно понятно, что Зенит ненавидят везде, кроме Питера. Не хотят в это верить, только в самом Питере... Они всё бегают по лужайке, у них там белые единороги и всё хорошо... Забористые, питерские грибочки то... Но тут их возвращают в реальность... Жестоко...
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    anatolich72
    1728070686
    Позор на отстой поменять можно и словарь Даля вроде согласен.
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    шахта Заполярная
    1728071349
    Только питорский кдк может наказывать за безобидные слова и правду. Что могут сделать эти кдкашники, что бы народу закрыть рот, только дискву 15 клубам. Ну тогда пускай ЗПРФ и играет с КДК, больше будет не с кем
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    Persona_non_Grata
    1728071526
    О как расшевелили б*мжатскую нечисть - вой стоит на весь сайт !!!))) "Народная любовь" хорошо зашла !!! ,,,,
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    Myasko
    1728112624
    Зенит оштрафовали за скандирование болельщиками Зенита: Зенит-позор российского футбола!
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    Рыло свина
    1728118135
    зачем штраф на команду, вы или конкретных людей штрафуйтё, если они что-то нарушили или закройте глаза на эту кричалку! может они имеют мнение такое, почему нельзя высказаться?
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