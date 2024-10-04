«Краснодар» наказали за оскорбление «Зенита»

КДК РФС разобрал оскорбительные скандирования фанатов «Краснодара» во время матча 10-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).
- Болельщики «Краснодара» кричали по ходу матча: «Зенит» – позор российского футбола!».
«Рассмотрели массовое скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных кричалок в адрес «Зенита», это первое нарушение в сезоне.
В данном случае в отношении «Краснодара» вынесено замечание и штраф [в размере] 10 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
- Указанную кричалку скандируют и фанаты других клубов.
- «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.