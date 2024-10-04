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    • Дзюба рассказал, как переживал слив своего знаменитого видео

    Дзюба рассказал, как переживал слив своего знаменитого видео

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба на шоу «Натальная карта» вспомнил свои эмоции после слива интимного видео.

    • Осенью 2020 года в сети появилось видео мастурбации игрока.

    – Тот период травли, который ты пережил, – это ведь очень сложно. Как ты с этим справился? Когда тебя травили после слитых видео, освистывали на стадионе…

    – Это был самый трудный матч в моей карьере (речь о матче РПЛ против «Краснодара» (3:1) на следующий день после слива – прим. «Бомбардира»). Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя.

    Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял.

    В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол.

    Наверное, это было самое сильное преодоление в моей жизни – пойти против такой толпы. Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала – не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок – любви и боли.

    • После слива видео Дзюбу не взяли в сборную России.
    • Футболист – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: Спортс

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    04.10.2024 22:24
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    Комментарии (14)
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    Питерский князь
    1728071473
    Была у меня стрелка. Иду впереди всех, бегу в арку дома и кричу: "Бегите все сюда", а им показалось: "Бегите все от сюда"! Так вот, меня группа людей отпи**ила бейсбольными битами и дубинами, пока мои бойцы убегали от страха. Интересно, что страшней, получить пиз*ды или потом сгнить от позора? Посмотрите фильм "Фабрика футбола и получите ответ. Я с тех пор, никого просто так не бил, знаю, что такое боль. А вообще отличный опыт, когда приходишь домой и у тебя пальцы, как сардельки, от того, как ты прикрываешь голову. :))))
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    Питерский князь
    1728071708
    Это я к чему? Наверное, он очень сильно переживал, что подрачил, а не что его кинули товарищи!
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    Красногорск_Фан
    1728071811
    свои эмоции после слива ))) зачет
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    n876
    1728072061
    После игры я сильно поплакал==== Щас смеётся.И драчить не надо..Жинке евойной видать обидно было.Променял секс с ней на Дуньку Кулакову.
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    n876
    1728076479
    Зачем записывал видео своего дрочива ? На память ?--Своим внукам хотел показать ?
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    timon2401
    1728078586
    не завидую Артёму после такого "конфуза"..молодец что выдержал, а г.а.н.д.о.н.а.м. что дали это всему огласку не куя не респект...
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    rash1959
    1728104311
    Ещё, ещё хотим, ещё разок Артемон, на бис...
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    R_a_i_n
    1728110201
    Будь на месте Зюбы другой футболист, такого шума можно было бы избежать.Ну поржали и поржали. Токсичность Зюбы и народная любовь сделали свое дело.
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    Бригадный
    1728113207
    Дзюба - это самый крутой футболист в истории РПЛ. Кого вы можете рядом с ним поставить? Никого. Даже, если припомните игрунов с гораздо более негативной историей - наркодилера Промеса или козырных фраеров Коко с Мамаем. А про остальных уж и забыли все. Нету равных Дзюбе по авторитету.
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