Дзюба рассказал, как переживал слив своего знаменитого видео

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба на шоу «Натальная карта» вспомнил свои эмоции после слива интимного видео.

Осенью 2020 года в сети появилось видео мастурбации игрока.

– Тот период травли, который ты пережил, – это ведь очень сложно. Как ты с этим справился? Когда тебя травили после слитых видео, освистывали на стадионе…

– Это был самый трудный матч в моей карьере (речь о матче РПЛ против «Краснодара» (3:1) на следующий день после слива – прим. «Бомбардира»). Самый тяжелый. После игры я сильно поплакал, пожалел себя.

Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял.

В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали… В итоге я забил победный гол.

Наверное, это было самое сильное преодоление в моей жизни – пойти против такой толпы. Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала – не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок – любви и боли.