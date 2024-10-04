Глушаков сообщил, когда закончит карьеру

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков определился со временем окончания карьеры.
– Что бы вы могли ответить скептикам, которые считают, что вы не тянете уровень РПЛ?
– А что не тяну? В нынешнем сезоне мне не дали шанса в РПЛ, играл только в кубковых играх. В них футболисты были в разном состоянии: кто-то только пришел в команду – и на следующий день его ставили на матч, кто-то после травм. В кубковой игре проявить себя очень сложно.
Могу предоставить данные о своих физических кондициях – поверьте, я всегда был первым-вторым по статистике, мог отстать от кого-то на 10–15 метров. И я говорю не только о беговой работе, но и про спринты с высокой интенсивностью. Единственное, могу уже быть не таким резким, как в свои 17 на большом каретном (улыбается).
– Это ваш последний профессиональный сезон?
– Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру.
- 3 октября было объявлено о переходе Глушакова в «СКА-Ростов», выступающий в Медиалиге.
- Сообщалось, что полузащитник намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ. У игрока продолжает действовать контракт с подмосковным клубом
- В этом сезоне 37-летний Глушаков провел за «Химки» 8 матчей.