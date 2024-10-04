Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Глушаков сообщил, когда закончит карьеру

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков определился со временем окончания карьеры.

    – Что бы вы могли ответить скептикам, которые считают, что вы не тянете уровень РПЛ?

    – А что не тяну? В нынешнем сезоне мне не дали шанса в РПЛ, играл только в кубковых играх. В них футболисты были в разном состоянии: кто-то только пришел в команду – и на следующий день его ставили на матч, кто-то после травм. В кубковой игре проявить себя очень сложно.

    Могу предоставить данные о своих физических кондициях – поверьте, я всегда был первым-вторым по статистике, мог отстать от кого-то на 10–15 метров. И я говорю не только о беговой работе, но и про спринты с высокой интенсивностью. Единственное, могу уже быть не таким резким, как в свои 17 на большом каретном (улыбается).

    – Это ваш последний профессиональный сезон?

    – Да, это точно мой последний сезон. В мае я закончу профессиональную карьеру.

    • 3 октября было объявлено о переходе Глушакова в «СКА-Ростов», выступающий в Медиалиге.
    • Сообщалось, что полузащитник намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ. У игрока продолжает действовать контракт с подмосковным клубом
    • В этом сезоне 37-летний Глушаков провел за «Химки» 8 матчей.

    Новости по теме
    Баста прокомментировал трансфер Глушакова в свой клуб 1
    Глушаков раскритиковал методики иностранных тренеров 6
    Глушаков: «Чуть надоедает несправедливость, семь лет мне вставляют палки в колеса» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.10.2024 16:49
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+