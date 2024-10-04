Сборная России отменила октябрьский сбор

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о вероятной отмене сбора национальной команды в октябре.
«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», – сказал Аршавин.
- Сбор национальной команды России в октябре могут отменить из-за отсутствия соперников для товарищеских матчей.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.