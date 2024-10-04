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    Сборная России отменила октябрьский сбор

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался о вероятной отмене сбора национальной команды в октябре.

    «Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам нужно отдохнуть. Они, бедные, наездились, наигрались, поэтому для них передышка только на пользу», – сказал Аршавин.

    • Сбор национальной команды России в октябре могут отменить из-за отсутствия соперников для товарищеских матчей.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1728042554
    бедные, несчастные миллионеры...
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    neim
    1728045333
    Ой, бедные, да ещë и наиграли ... Тогда уже и точно, надо отменять .
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1728047178
    Это не есть хорошо.(
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    neim
    1728047856
    Я считаю, что приняли правильное решение. Если игры нет, зачем собираться? Футболистам точно) 0
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