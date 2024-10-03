4 октября на стадионе «Маракана» состоится матч 29-го тура чемпионата Бразилии между «Флуминенсе» и «Крузейро». Обе команды испытывают трудности в текущем сезоне: «Флуминенсе» пытается покинуть зону вылета, а «Крузейро» находится в середине таблицы и борется за место в зоне международных турниров. Игра будет важной для обеих команд с точки зрения набора очков, что может сделать матч напряженным и насыщенным.

«Флуминенсе» занимает 18-е место с 27 очками, и команда ведет борьбу за сохранение прописки в высшей лиге. Коллектив переживает кризис, проиграв в 3 последних матчах чемпионата. Несмотря на наличие в составе таких талантливых игроков, как Джон Арьяс (лучший бомбардир команды с 10 голами), результативность команды остается на низком уровне – всего 2 забитых мяча в последних 5 играх. Также клуб испытывает проблемы в обороне: 6 пропущенных голов за тот же период говорят о явных слабостях в защите.

Последние матчи «Флуминенсе»:

«Крузейро»

«Крузейро» занимает 8-е место с 43 очками, но команда также столкнулась с проблемами в последних матчах, не побеждая в 3 играх подряд. Несмотря на наличие в составе такого игрока, как Хуан Диненно (8 голов в 22 матчах), «Крузейро» не может похвастаться стабильной игрой в атаке. В последних 5 матчах команда забила всего 4 гола и часто теряет концентрацию в концовках встреч, что приводит к потерям очков. Оборона команды выглядит более надежно по сравнению с «Флуминенсе», что может стать их ключевым преимуществом в предстоящем матче.

Последние матчи «Крузейро»:

Личные встречи

В последних очных встречах команды показывают примерно равные результаты, но в текущем сезоне «Крузейро» победил «Флуминенсе» дома со счетом 2:0. За последние 5 матчей в чемпионате «Флуминенсе» выиграл 2 раза, «Крузейро» – 2 раза, еще одна игра завершилась вничью. Как правило, встречи между этими соперниками проходят с минимальным перевесом одной из сторон, и только в отдельных случаях фиксируются крупные счета.

История личных встреч:

Серия A, 20.06.2024: «Крузейро» 2:0 «Флуминенсе»

Серия A, 21.09.2023: «Флуминенсе» 1:0 «Крузейро»

Серия A, 11.05.2023: «Крузейро» 0:2 «Флуминенсе»

Кубок Бразилии, 13.07.2022: «Крузейро» 0:3 «Флуминенсе»

Кубок Бразилии, 24.06.2022: «Флуминенсе» 2:1 «Крузейро»

Статистика

«Флуминенсе»

Средняя результативность: 0.74 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 1.44 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

3 поражения подряд

«Крузейро»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 0.92 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 матча без побед

Прогноз на матч «Флуминенсе» – «Крузейро»

Учитывая текущее положение команд и их форму, можно ожидать упорную борьбу с минимальным количеством голов. «Флуминенсе» будет играть дома, что придаст им дополнительную мотивацию, но их текущая форма и проблемы в обороне делают их уязвимыми. «Крузейро» стабильно действует в защите, что может позволить им контролировать игру и воспользоваться ошибками соперника. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа гостей.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Ожидается равная игра с небольшим количеством моментов. «Крузейро» постарается избежать ошибок в обороне и сыграть на контратаках, в то время как «Флуминенсе» будет искать возможность забить на своем поле.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.