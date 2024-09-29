Карпин: «Гол Дзюбы «Ростову» показывает низкий уровень РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку голу форварда «Акрона» Артема Дзюбы в 10-м туре РПЛ (0:2).
- Дзюба сообщил, что Валерий Карпин его «однажды сильно обидел».
- Артем в матче забил и был признан лучшим.
– Если Дзюба три месяца не играл и забивает, это высокий уровень форварда или низкий уровень РПЛ? Человек три месяца без команды, выходит, дает результат.
– И то, и другое, наверное.
- Под руководством Карпина Дзюба провел 73 матча в «Спартаке», забил 17 голов, сделал 15 ассистов.
Источник: телеграм-канал «Ростова»