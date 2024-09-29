Карпин: «Гол Дзюбы «Ростову» показывает низкий уровень РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку голу форварда «Акрона» Артема Дзюбы в 10-м туре РПЛ (0:2).

Дзюба сообщил, что Валерий Карпин его «однажды сильно обидел».

Артем в матче забил и был признан лучшим.

– Если Дзюба три месяца не играл и забивает, это высокий уровень форварда или низкий уровень РПЛ? Человек три месяца без команды, выходит, дает результат.

– И то, и другое, наверное.