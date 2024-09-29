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  • Карпин: «Гол Дзюбы «Ростову» показывает низкий уровень РПЛ»

Карпин: «Гол Дзюбы «Ростову» показывает низкий уровень РПЛ»

29 сентября 2024, 21:54
25

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал оценку голу форварда «Акрона» Артема Дзюбы в 10-м туре РПЛ (0:2).

  • Дзюба сообщил, что Валерий Карпин его «однажды сильно обидел».
  • Артем в матче забил и был признан лучшим.

– Если Дзюба три месяца не играл и забивает, это высокий уровень форварда или низкий уровень РПЛ? Человек три месяца без команды, выходит, дает результат.

– И то, и другое, наверное.

  • Под руководством Карпина Дзюба провел 73 матча в «Спартаке», забил 17 голов, сделал 15 ассистов.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Акрон Ростов Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (25)
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NewLife
1727636310
Как ты решил тренировать в России с низким уровнем ? То ли дело Эстония)))
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FWSPM
1727637312
Согласен уровень примерно как в саудовской аравии или млс вобщем дно полное
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Красногорск_Фан
1727638971
А Васька слушает да ест (с) не карпин ли получает огромную зарплату чтобы ежемесячно прокачать сборную из участников РПЛ . Ну и жук . Надо было Дзюбе ему покер кинуть.
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alex1951
1727640540
Карпуша весь Росфутбол -это отстой! Если нет выхода на международную арену ,то все это полная керня!!! И это всем понятно.... вариться в собсвенном соку...Это ,что мечта всей жизни? А кто виноват в этом бардаке,кто скажет правду?
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Ziklop
1727645796
я не понял? забили команде Карпина, а он обощает?
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Romeo 123
1727656210
Вот у карпина пукан горит , дзюба забил
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sochi-2013
1727668767
Дзюба кому забил? Две игры не забивал, а тут смог. Может спрашивать не про ПРЛ надо было?
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mutabor0992
1727684851
Карп ты тренер и клуба и сборной...Так повышай уровень!И харе физдеть!!!
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