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  • Червиченко – о «Спартаке»: «Стабилен и четко следует своим циклам»

Червиченко – о «Спартаке»: «Стабилен и четко следует своим циклам»

29 сентября 2024, 18:52
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о выступлении красно-белых в этом сезоне после матча 10-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

– Как вам суперматч Самошникова? Это новое секретное оружие «Локомотива»?

– Это был его день. Бывает, когда все залетает. Он не всегда играл защитника. До этого в «Торпедо» он был впереди. Вот и пригодилось. Никто не думал, что он умеет так стрелять. Но сейчас в «Локомотиве» все забивают неплохо. Идет урожайный на голы сезон. Его время пришло.

Да и в целом «Локомотив» показывает сейчас хорошую игру, идет в лидерах. А «Спартак» вылезает только за счет дурных пенальти и несуразных голов.

– Вам не кажется, что Станкович перемудрил с перестановками в составе, особенно в атаке?

– Я вообще не уверен, что Станкович может мудрить. Пока мне кажется, что его тренерский потенциал не намного выше, чем у его предшественника Абаскаля. А что нового при Станковиче мы увидели?

– Как раскрылся Угальде, например.

– Он четыре раза ногу подставил в шести мячах и один раз прилично забил в последнем туре. И потом, в чем заслуга Станковича, если Угальде повезло подставить ногу?

Да, есть Барко, который унизил игроков «Локомотива» своим дриблингом, когда двоих на попу посадил в центре поля. Но зато железнодорожники унизили «Спартак» счетом, забив три мяча. То есть, какие-то неплохие футболисты в стане красно-белых есть, но это не одно целое, а просто набор хороших игроков.

– В целом от Барко ожидали большего, или он сыграл на уровне?

– Он движется хорошо, очень техничный, но вокруг него должны быть те, кто забивает. Им интересовались и другие клубы, но это такой футболист, который играет на аплодисменты, то есть старается показать, какой он великий дриблер, но от этого не так много пользы для команды.

– Видите спад в игре «Спартака»? Последние результаты об этом говорят.

– Нет. «Спартак» стабилен и четко следует своим циклам. Ничего не меняется уже больше десяти лет.

– Шестое место «Спартака» в таблице закономерно?

– Это отражение уровня команды – с четвертого по шестое место. Выше красно-белые вряд ли прыгнут, потому что просто покупка и сгребание в кучу дорогих футболистов, иногда не совместимых друг с другом, как Жозе, это явная ошибка, которая приводит к тому, что команда в лучшем случае будет четвертой.

  • Голы в прошедшем матче у «Локомотива» забили Илья Самошников (дважды) и Дмитрий Воробьев. У «Спартака» гол с пенальти на счету Эсьекьеля Барко.
  • «Локомотив» занимает в РПЛ второе место с 24 очками. Столько же баллов у «Краснодара». «Спартак» идет 6-м с 16 очками.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (7)
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FWSPM
1727629147
Хотелось бы поспорить но увы все по делу. Денег много но расходуются они безтолково. Краснодар пример как надо тратить деньги.
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