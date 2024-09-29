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  • Бубнов проанализировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

Бубнов проанализировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

29 сентября 2024, 16:45
8

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

«Зенит», пожалуй, в оптимальном составе появился на поле. Глушенков играл с первых минут, хотя он ещe не в идеальном состоянии. Средняя линия была оптимальной, три центральных нападающих Семак не стал ставить. Мантуан активно на фланге играл, не знаю, чего его заменили на Караваева. Тактически всe было выстроено правильно.

Правда и у «Краснодара» на поле тоже оптимальный на сегодня состав вышел. Причeм тройка в атаке у хозяев стабильней, постоянно играет вместе, выглядит хорошо. У «Зенита» в этом плане ещe не всe так здорово, с сыгранностью проблемы. Всe же Семак разные варианты пробовал, в таком виде ещe футболисты не наработали связи.

Если оценивать по игре, то она равная была. Моментов голевых с обеих сторон мало. Причeм не могу сказать, что кто-то от обороны играл: оба соперника действовали с акцентом на атаку. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту» по всему полю и на протяжении всего матча. Это дало возможность больше контролировать мяч, но создавать голевые моменты мешал брак. Матч шeл к ничейному исходу, я уже хотел было похвалить игру команд в обороне, и тут Караваев допускает грубейшую ошибку…

Буквально за несколько минут до этого у меня была мысль, что игра до гола – кто забьeт, тот и выиграет. Но всe же не думал, что мяч в воротах окажется после такой ошибки. Потом уже «Зениту» деваться некуда, бросились всей командой отыгрываться, и «Краснодар» их на контратаке поймал. В целом ничего страшного для команды из Санкт-Петербурга не произошло, отставание всего одно очко, впереди 20 туров. Но поражение, конечно, болезненное», – считает Бубнов.

  • «Краснодар» вышел на 1-е место.
  • «Зенит» идет 3-м.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Бубнов Александр
Комментарии (8)
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insider_retro
1727617877
Как-то мягонько Бубнов расписал деспозицию...
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...уефан
1727620702
...всё шло к ничьей, но ничьей не вышло, а от Кордобы гол зашёл и хорошо, что так всё вышло и нам всё это хорошо зашло!)...
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Январь 59
1727621761
Кордоба прочитал ситуацию. Он увидел, что мячь будут сбрасывать вратарю , и вовремя рванулся и перехватил передачу.
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andr45
1727622642
А считаю, что не «Караваев допускает грубейшую ошибку», а блестяще играет КОРДОБА) Мало кто из бонбардиров в РПЛ не только среагировать на передачу Караваева, технично перехватить ее и хладнокровно направить в ворота) Футбольное предвидение, чувство гола, великолепная техника и стремление к победе в каждом эпизоде — это характеристика классного боМбардира, каковым КОРДОБА и является) К сожалению, Бубнов уже этого не понимает(
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zigbert
1727629743
Конечно в этом голе сыграло чутье Кордобы. Но здесь виноват еще и Латышонок, который запоздал с выходом.
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ss21
1727630523
Я видел примерно так, центр обороны Зенита выглядел хорошо. Полузащиты не было на поле, нападающие были в основном без мяча. Было видно что Зенит трещит по швам и Краснодар его додавил. Мантуана поменяли потому что он не мог удержать Са и был с желтой.
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