Бубнов проанализировал поражение «Зенита» от «Краснодара»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (2:0).

1+1 оформил Джон Кордоба.

«Зенит», пожалуй, в оптимальном составе появился на поле. Глушенков играл с первых минут, хотя он ещe не в идеальном состоянии. Средняя линия была оптимальной, три центральных нападающих Семак не стал ставить. Мантуан активно на фланге играл, не знаю, чего его заменили на Караваева. Тактически всe было выстроено правильно.

Правда и у «Краснодара» на поле тоже оптимальный на сегодня состав вышел. Причeм тройка в атаке у хозяев стабильней, постоянно играет вместе, выглядит хорошо. У «Зенита» в этом плане ещe не всe так здорово, с сыгранностью проблемы. Всe же Семак разные варианты пробовал, в таком виде ещe футболисты не наработали связи.

Если оценивать по игре, то она равная была. Моментов голевых с обеих сторон мало. Причeм не могу сказать, что кто-то от обороны играл: оба соперника действовали с акцентом на атаку. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту» по всему полю и на протяжении всего матча. Это дало возможность больше контролировать мяч, но создавать голевые моменты мешал брак. Матч шeл к ничейному исходу, я уже хотел было похвалить игру команд в обороне, и тут Караваев допускает грубейшую ошибку…

Буквально за несколько минут до этого у меня была мысль, что игра до гола – кто забьeт, тот и выиграет. Но всe же не думал, что мяч в воротах окажется после такой ошибки. Потом уже «Зениту» деваться некуда, бросились всей командой отыгрываться, и «Краснодар» их на контратаке поймал. В целом ничего страшного для команды из Санкт-Петербурга не произошло, отставание всего одно очко, впереди 20 туров. Но поражение, конечно, болезненное», – считает Бубнов.