Дзюба: «Меня назовут старым говном, если в следующем матче не забью «Зениту» и «Акрон» проиграет»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался после гола в ворота «Ростова» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

Дзюбу признали лучшим в матче.

«Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано. Не мне давать такую оценку. Время ответит на этот вопрос.

Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если не забью в следующей игре и мы проиграем, то скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и не нужным, когда я был без клуба», – сказал Дзюба.