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  • Дзюба: «Меня назовут старым говном, если в следующем матче не забью «Зениту» и «Акрон» проиграет»

Дзюба: «Меня назовут старым говном, если в следующем матче не забью «Зениту» и «Акрон» проиграет»

29 сентября 2024, 10:02
8

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался после гола в ворота «Ростова» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

  • Дзюбу признали лучшим в матче.

«Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано. Не мне давать такую оценку. Время ответит на этот вопрос.

Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если не забью в следующей игре и мы проиграем, то скажут, что я старое говно. Меня уже называли старым и не нужным, когда я был без клуба», – сказал Дзюба.

  • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Следующий соперник «Акрона» – «Зенит» (2 октября).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем
Комментарии (8)
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vvv123
1727594290
Кто ты есть, тем и назовут! Народ всегда прав.
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alex1951
1727594957
Как гласит поговорка ; Не трожь Г овна ,вонять не будет! Так и тут...оставим ДзюДро наедине со своими извращениями)))
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Semenycch
1727595398
Все верно, большинство болельщиков Шариковы, особенно много таковых среди парнокопытного стада, они зачатками интеллекта не способны понять то, что функциональная готовность футболиста в течении сезона, да и в течении всей карьеры, неизменно плавает, типа по синусоиде, то поднимаясь на пик, то опускаясь в яму. И на пике формы футболист способен на многое, а находясь в функциональной яме тот же футболист способен мало на что толковое. А футболист и человек тот же самый! Желаю Дзюбе побить и бомбардирский рекорд Кержакова и рекорд Лоськова по системе гол + пас.
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Бригадный
1727595586
А не надо, Артем не забивать. Обязательно забей Зениту. Прогрессивную общественность сей факт очень бы порадовал.
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Enter2006
1727596664
Что он сделал в матче с Ростовом, через "не могу". Я негативно относился к нему долгое время. Но Дзюба показывает силу воли, в своём возрасте, уважение возвращается когда вот такие моменты по ФАКТУ доказывают, что человек не сдулся.
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svan61
1727610706
философ
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