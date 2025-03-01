Реакция Дзюбы на повторение исторического рекорда Кержакова

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал историческое достижение.

В 19-м туре РПЛ Дзюба забил «Пари НН» (1:2).

Теперь у Артема 233 гола в российской истории – как и у лидирующего Александра Кержакова.

Забив следующий мяч, Дзюба станет единоличным рекордсменом.

«Гол омрачeн результатом. Для меня поражение хуже. Но сравняться с такой легендой всего российского футбола, как Кержаков, бомбардира всея Руси – дорогого стоит.

Через какое-то время я буду этим гордиться, но сейчас мы проиграли. Все мысли о следующей игре», – сказал Дзюба.