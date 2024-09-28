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  • Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Акрона»: «Это катастрофа»

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Акрона»: «Это катастрофа»

28 сентября 2024, 22:53
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил после матча 10-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

– В чем «Ростов» недоработал в матче с «Акроном»?

– Абсолютно во всем, особенно в первом тайме.

– Но «Ростов» первый тайм начал очень бодро, и забей Голенков – игра могла сложиться по‑другому…

– Ну, это было пять минут. А что потом было? Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у «Ростова» за последние два‑три года.

– Согласны, что «Акрон» переиграл «Ростов» на флангах?

– Переиграл или мы не доиграли?

– А как вы считаете? Не доиграл «Ростов»?

– Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав

– Сегодня худшая игра в чемпионате?

– За последние два года худшая игра. Не было никаких предчувствий и тревог перед игрой. Не буду здесь говорить, почему так получилось.

– Нет ощущения, что у команды спад?

– Хотите назвать это спадом – называйте. Мне какая разница? Спад почему – сыграли худшую игру за два года? Давайте скажу, что это спад, дальше что? Управляю ли я ситуацией? Посмотрим. Если будет реакция – значит, управляю. Что слова на ветер бросать?

Герман Игнатов вместо Ильи Вахании в старте – это ошибка?

– Я виноват. После первого тайма нужно было менять всех игроков и тренера тоже.

  • «Ростов» идет в РПЛ 8-м.
  • «Акрон» – строчкой ниже.
  • «Ростов» в следующем туре РПЛ сыграет на выезде со «Спартаком» (5 октября).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
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WILDLING_HRUNDEL
1727554586
Слава яйцам дошло что состав не тот поставил
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Cleaner
1727555712
Карпин - это катастрофа! А Дзюба в очередной раз щелкнул Валеру по носу! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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АЛЕКС 58
1727559483
Это потому что пуделю всё по барабану
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Plyash
1727585332
Самокритика - вещь великая и уважаемая.Нашим руководам и ГД-ешникам на заметку.
Ответить
ОК, Зенит!
1727585643
Валера, всё же просто - ты не тренер. Это не твоё.
Ответить
slavа0508
1727587869
Ну что Валера . взял вину на себя . молодец ...думаю сделает выводы ...
Ответить
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