Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Акрона»: «Это катастрофа»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил после матча 10-го тура РПЛ против «Акрона» (0:2).

– В чем «Ростов» недоработал в матче с «Акроном»?

– Абсолютно во всем, особенно в первом тайме.

– Но «Ростов» первый тайм начал очень бодро, и забей Голенков – игра могла сложиться по‑другому…

– Ну, это было пять минут. А что потом было? Это катастрофа. Даже не припомню такого тайма у «Ростова» за последние два‑три года.

– Согласны, что «Акрон» переиграл «Ростов» на флангах?

– Переиграл или мы не доиграли?

– А как вы считаете? Не доиграл «Ростов»?

– Да, поэтому три замены было в перерыве. Прежде всего это моя вина, потому что выбрал такой состав

– Сегодня худшая игра в чемпионате?

– За последние два года худшая игра. Не было никаких предчувствий и тревог перед игрой. Не буду здесь говорить, почему так получилось.

– Нет ощущения, что у команды спад?

– Хотите назвать это спадом – называйте. Мне какая разница? Спад почему – сыграли худшую игру за два года? Давайте скажу, что это спад, дальше что? Управляю ли я ситуацией? Посмотрим. Если будет реакция – значит, управляю. Что слова на ветер бросать?

– Герман Игнатов вместо Ильи Вахании в старте – это ошибка?

– Я виноват. После первого тайма нужно было менять всех игроков и тренера тоже.