Беллингем – о расистских атаках на Винисиуса: «Вини даже допускал уход из футбола»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как его партнер Винисиус Жуниор переживает расистские атаки.

На испанских стадионах Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям.

«Тяжело видеть грустного Вини. Обычно он улыбается и подбадривает. Но на фоне скандалов даже допускал то, чтобы бросить футбол и уйти.

Винисиуса надо поддержать, дать почувствовать себя любимым», – сказал Беллингем.