Беллингем – о расистских атаках на Винисиуса: «Вини даже допускал уход из футбола»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как его партнер Винисиус Жуниор переживает расистские атаки.
- На испанских стадионах Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям.
«Тяжело видеть грустного Вини. Обычно он улыбается и подбадривает. Но на фоне скандалов даже допускал то, чтобы бросить футбол и уйти.
Винисиуса надо поддержать, дать почувствовать себя любимым», – сказал Беллингем.
- Бразилец – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- Игрок в Европе с 2018 года.
Источник: AS