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  • Беллингем – о расистских атаках на Винисиуса: «Вини даже допускал уход из футбола»

Беллингем – о расистских атаках на Винисиуса: «Вини даже допускал уход из футбола»

28 сентября 2024, 17:23
1

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, как его партнер Винисиус Жуниор переживает расистские атаки.

  • На испанских стадионах Винисиус регулярно подвергается расистским оскорблениям.

«Тяжело видеть грустного Вини. Обычно он улыбается и подбадривает. Но на фоне скандалов даже допускал то, чтобы бросить футбол и уйти.

Винисиуса надо поддержать, дать почувствовать себя любимым», – сказал Беллингем.

  • Бразилец – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
  • Игрок в Европе с 2018 года.

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Источник: AS
Испания. Примера Бразилия. Серия А Реал Винисиус Беллингем Джуд
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1727533869
Винисиусу впору уже книгу о своей борьбе с расизмом написать...
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