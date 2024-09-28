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Ловчев сказал, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»

28 сентября 2024, 10:26
18

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Зенит» в гостях обыграет «Краснодар» в 10-м туре РПЛ

«Зенит» победит. «Зенит» – лидер не только потому, что больше очков набирает, у сине‑бело‑голубых давно сложившаяся команда. Да, «Краснодар» в последних играх стал заметнее, выдает борьбу «Зениту», но при этом «Зенит» качественно сильнее игроками», – сказал Ловчев.

  • Встреча пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:30.
  • «Зенит» с 23 очками лидирует в РПЛ, «Краснодар» с 21 очком идет вторым.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Ловчев Евгений
Комментарии (18)
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vvv123
1727508873
Правильно Ловчев считает, редкий случай!
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kvm
1727509581
ничейка всех устроит...
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волчарик
1727513791
Игра покажет , главное что игру этих соперников всегда интересно смотреть .
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SLADE2019
1727516179
Я ставлю на то, что Зенит не выиграет.
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morgan59
1727516272
Так кто будет спорить. Конечно Зенит непобедим.даже не вижу смысла проводить дальше ЧР. Отдать медалиЗениту до 2030го года.остальным места поочерёдно менять.
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