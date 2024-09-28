Ловчев сказал, кто победит в матче «Краснодар» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Зенит» в гостях обыграет «Краснодар» в 10-м туре РПЛ
«Зенит» победит. «Зенит» – лидер не только потому, что больше очков набирает, у сине‑бело‑голубых давно сложившаяся команда. Да, «Краснодар» в последних играх стал заметнее, выдает борьбу «Зениту», но при этом «Зенит» качественно сильнее игроками», – сказал Ловчев.
- Встреча пройдет сегодня в Краснодаре и начнется в 19:30.
- «Зенит» с 23 очками лидирует в РПЛ, «Краснодар» с 21 очком идет вторым.
Источник: «Матч ТВ»