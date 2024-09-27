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  • «Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

«Боруссия М» – «Унион»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Германии – 28 сентября

27 сентября 2024, 19:25

Матч 5-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Унионом» пройдет на стадионе «Боруссия-Парк». Обе команды начали сезон с разным уровнем стабильности. «Боруссия М» пока что находится в нижней части таблицы, и команда Херардо Сеоане испытывает трудности в защите. В свою очередь, «Унион» демонстрирует надежную игру и стабильно набирает очки. Очевидно, что хозяева будут стремиться прервать серию неудач, но «Унион» традиционно сложный соперник для «Боруссии», особенно на выезде.

Анализ команды «Боруссия М»

«Боруссия М» после 4 туров имеет всего 3 очка и занимает 14-е место в таблице. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, но при этом пропускает 1.80, что является серьезной проблемой. Атакующая линия в лице Алассана Плеа и Ларса Штиндля демонстрирует хорошую результативность, однако оборона, напротив, показывает себя слабо. В 7 последних матчах дома в рамках Бундеслиги «Боруссия М» не смогла одержать ни одной победы, что подчеркивает их нестабильность.

Последние 5 матчей:

  • Айнтрахт Ф 2:0 Боруссия М

  • Боруссия М 1:3 Штутгарт

  • Бохум 0:2 Боруссия М

  • Боруссия М 2:3 Байер

  • Эрцгебирге 1:3 Боруссия М (Кубок)

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Не выигрывает в 7 последних домашних матчах Бундеслиги.

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей.

Анализ команды «Унион»

«Унион» находится в более выгодной позиции: команда набрала 8 очков и занимает 6-е место. Под руководством Бо Свенссона клуб демонстрирует дисциплинированную игру и надежную оборону. Средний показатель пропущенных голов составляет всего 0.40 за игру, что значительно ниже, чем у «Боруссии М». Атака пока работает не так эффективно, но результативности достаточно, чтобы набирать очки в матчах с более слабыми соперниками.

Последние 5 матчей:

  • Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм

  • РБ Лейпциг 0:0 Унион Берлин

  • Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули

  • Майнц 1:1 Унион Берлин

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

  • Не проигрывает в 6 последних матчах.

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Тактический разбор

«Боруссия М» будет стремиться играть первым номером и использовать свои атакующие комбинации. В то же время, «Унион» предпочитает осторожный и прагматичный футбол с упором на оборону и быстрые контратаки. Исторически «Унион» играет успешно против «Боруссии М», особенно на выезде, что может дать им психологическое преимущество. Учитывая слабую оборону хозяев и стабильность гостей, «Унион» выглядит предпочтительнее в этом противостоянии.

Личные встречи

  • 28 апреля 2024 года: Боруссия М 0:0 Унион Берлин

  • 9 декабря 2023 года: Унион Берлин 3:1 Боруссия М

  • 23 апреля 2023 года: Боруссия М 0:1 Унион Берлин

  • 30 октября 2022 года: Унион Берлин 2:1 Боруссия М

  • 22 января 2022 года: Боруссия М 1:2 Унион Берлин

«Унион» уверенно играет против «Боруссии М», не проигрывая в последних 5 встречах. Это подчеркивает тактическое преимущество команды Свенссона.

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Боруссия М»: 2.70

  • Ничья: 3.30

  • Победа «Унион»: 2.40

Прогноз на матч

«Боруссия М» будет стремиться прервать свою серию неудач, однако защита команды слишком уязвима. «Унион» предпочитает играть на контратаках и может использовать слабые стороны соперника. Гости хорошо организованы и редко допускают ошибки в обороне. С учетом текущей формы и личных встреч, у «Униона» больше шансов на успех.

Рекомендация: Победа «Унион» за коэффициент 2.40.

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Прогнозы Унион Боруссия М
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