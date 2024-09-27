В 8-м туре чемпионата Испании «Осасуна» примет на своем поле «Барселону». Хозяева находятся в середине таблицы, занимая 7-е место с 11 очками, и постараются прервать свою нестабильную серию выступлений. «Барселона» же уверенно лидирует в турнире с 21 очком и демонстрирует сильную атакующую игру. Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар», где «Осасуна» традиционно играет с большим настроем, но статистика личных встреч говорит в пользу гостей.
Анализ команды «Осасуна»
Под руководством Висенте Морено «Осасуна» показывает смешанные результаты. Команда не проигрывает в 3 из 5 последних матчей, но при этом пропустила 10 голов за этот период (в среднем 2.00 за матч), что подчеркивает слабость оборонительной линии. В нападении команда также не блещет стабильностью: всего 6 забитых мячей в последних 5 играх (1.20 гола за матч). Лучший бомбардир Рауль Гарсия Де Аро забил лишь 1 гол в 7 матчах, что указывает на проблемы с завершением атак.
Последние 5 матчей:
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Валенсия 0:0 Осасуна
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Осасуна 2:1 Лас-Пальмас
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Райо Вальекано 3:1 Осасуна
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Осасуна 3:2 Сельта
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Жирона 4:0 Осасуна
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
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Пропускает в 4 из 5 последних матчей.
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Не побеждает «Барселону» в последних 6 очных встречах.
Анализ команды «Барселона»
«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика продолжает демонстрировать атакующую мощь. Команда лидирует в лиге с 23 забитыми голами в 7 матчах (в среднем 3.60 за игру) и пропустила всего 4 гола за последние 5 встреч. Роберт Левандовски, главный бомбардир команды, находится в отличной форме, забив 7 голов в 8 матчах. В прошлом туре «Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0), показав, что может играть и в более закрытом стиле, если это необходимо. В 6 последних матчах против «Осасуны» «Барселона» неизменно побеждала.
Последние 5 матчей:
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Барселона 1:0 Хетафе
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Вильярреал 1:5 Барселона
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Монако 2:1 Барселона
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Жирона 1:4 Барселона
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Барселона 7:0 Вальядолид
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
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Забивает в среднем 3.60 гола за игру.
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Побеждает в 11 последних матчах.
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Барселона не проигрывает в 7 из 9 последних игр.
Тактический разбор
«Осасуна» постарается организовать плотную оборону и сделать ставку на контратаки, однако слабая игра в защите усложняет задачу. «Барселона», в свою очередь, стремится играть первым номером и реализовывать свои шансы через быстрые комбинации. Атака гостей значительно сильнее, и отсутствие качественной обороны у «Осасуны» будет ключевым фактором в этом противостоянии.
Личные встречи
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31 января 2024 года: Барселона 1:0 Осасуна
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11 января 2024 года: Барселона 2:0 Осасуна
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3 сентября 2023 года: Осасуна 1:2 Барселона
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2 мая 2023 года: Барселона 1:0 Осасуна
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8 ноября 2022 года: Осасуна 1:2 Барселона
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Осасуны»: 7.50
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Ничья: 4.50
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Победа «Барселоны»: 1.40
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Барселоны» (1.40). «Барселона» показывает уверенную игру и имеет явное преимущество в классе.
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Умеренная ставка: Тотал больше 2,5 голов (1.70). «Барселона» обладает мощной атакой, а слабая оборона «Осасуны» может привести к результативному матчу.
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Более рискованная ставка: Роберт Левандовски забьет первым (4.00). Левандовски находится в отличной форме и часто открывает счет.
Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.40.