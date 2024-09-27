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  • «Осасуна» – «Барселона»: прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании – 28 сентября

«Осасуна» – «Барселона»: прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:53

В 8-м туре чемпионата Испании «Осасуна» примет на своем поле «Барселону». Хозяева находятся в середине таблицы, занимая 7-е место с 11 очками, и постараются прервать свою нестабильную серию выступлений. «Барселона» же уверенно лидирует в турнире с 21 очком и демонстрирует сильную атакующую игру. Встреча пройдет на стадионе «Эль Садар», где «Осасуна» традиционно играет с большим настроем, но статистика личных встреч говорит в пользу гостей.

Анализ команды «Осасуна»

Под руководством Висенте Морено «Осасуна» показывает смешанные результаты. Команда не проигрывает в 3 из 5 последних матчей, но при этом пропустила 10 голов за этот период (в среднем 2.00 за матч), что подчеркивает слабость оборонительной линии. В нападении команда также не блещет стабильностью: всего 6 забитых мячей в последних 5 играх (1.20 гола за матч). Лучший бомбардир Рауль Гарсия Де Аро забил лишь 1 гол в 7 матчах, что указывает на проблемы с завершением атак.

Последние 5 матчей:

  • Валенсия 0:0 Осасуна

  • Осасуна 2:1 Лас-Пальмас

  • Райо Вальекано 3:1 Осасуна

  • Осасуна 3:2 Сельта

  • Жирона 4:0 Осасуна

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей.

  • Не побеждает «Барселону» в последних 6 очных встречах.

Анализ команды «Барселона»

«Барселона» под руководством Ханса-Дитера Флика продолжает демонстрировать атакующую мощь. Команда лидирует в лиге с 23 забитыми голами в 7 матчах (в среднем 3.60 за игру) и пропустила всего 4 гола за последние 5 встреч. Роберт Левандовски, главный бомбардир команды, находится в отличной форме, забив 7 голов в 8 матчах. В прошлом туре «Барселона» обыграла «Хетафе» (1:0), показав, что может играть и в более закрытом стиле, если это необходимо. В 6 последних матчах против «Осасуны» «Барселона» неизменно побеждала.

Последние 5 матчей:

  • Барселона 1:0 Хетафе

  • Вильярреал 1:5 Барселона

  • Монако 2:1 Барселона

  • Жирона 1:4 Барселона

  • Барселона 7:0 Вальядолид

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 3.60 гола за игру.

  • Побеждает в 11 последних матчах.

  • Барселона не проигрывает в 7 из 9 последних игр.

Тактический разбор

«Осасуна» постарается организовать плотную оборону и сделать ставку на контратаки, однако слабая игра в защите усложняет задачу. «Барселона», в свою очередь, стремится играть первым номером и реализовывать свои шансы через быстрые комбинации. Атака гостей значительно сильнее, и отсутствие качественной обороны у «Осасуны» будет ключевым фактором в этом противостоянии.

Личные встречи

  • 31 января 2024 года: Барселона 1:0 Осасуна

  • 11 января 2024 года: Барселона 2:0 Осасуна

  • 3 сентября 2023 года: Осасуна 1:2 Барселона

  • 2 мая 2023 года: Барселона 1:0 Осасуна

  • 8 ноября 2022 года: Осасуна 1:2 Барселона

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Осасуны»: 7.50

  • Ничья: 4.50

  • Победа «Барселоны»: 1.40

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Победа «Барселоны» (1.40). «Барселона» показывает уверенную игру и имеет явное преимущество в классе.

  • Умеренная ставка: Тотал больше 2,5 голов (1.70). «Барселона» обладает мощной атакой, а слабая оборона «Осасуны» может привести к результативному матчу.

  • Более рискованная ставка: Роберт Левандовски забьет первым (4.00). Левандовски находится в отличной форме и часто открывает счет.

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.40.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Прогнозы Барселона Осасуна
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