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  • «Эвертон» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

«Эвертон» – «Кристал Пэлас»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:30

Матч 6-го тура английской Премьер-лиги пройдет на стадионе «Гудисон Парк», где «Эвертон» примет «Кристал Пэлас». Обе команды неудачно начали сезон и находятся в нижней части турнирной таблицы. «Эвертон» занимает 19-е место с 1 очком, тогда как «Кристал Пэлас» идет 16-м, набрав всего 3 очка. Этот матч станет важным испытанием для обеих команд, стремящихся прервать свои неудачные серии и набрать столь необходимые очки.

Анализ команды «Эвертон»

«Эвертон» под руководством Шона Дайча переживает сложный период. Команда не выигрывает в 6 последних матчах в Премьер-лиге и продолжает бороться за стабильность в обороне. В последних 5 матчах «ириски» пропустили 8 голов, что говорит о проблемах в защитных действиях. В атаке дела обстоят чуть лучше – за 5 матчей команда забила 9 мячей. Доминик Кэлверт-Льюин остается ключевой фигурой в нападении, забив 2 гола в 5 матчах. Однако, несмотря на неудачные результаты, «Эвертон» забивает в 3 последних матчах Премьер-лиги, что вселяет определенный оптимизм перед встречей с «Кристал Пэлас».

Последние 5 матчей:

  • Лестер 1:1 Эвертон

  • Эвертон 1:1 Саутгемптон (пенальти: 5:6)

  • Астон Вилла 3:2 Эвертон

  • Эвертон 2:3 Борнмут

  • Эвертон 3:0 Донкастер

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в 5 последних матчах.

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги.

  • Пропускает в 4 последних матчах.

Анализ команды «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» также испытывает трудности на старте сезона, но команда Оливера Глазнера постепенно начинает набирать форму. В последних 5 матчах «орлы» забили 9 голов, а их лучший бомбардир Жан-Филипп Матета уже отметился 4 голами в 7 играх. Однако команда испытывает проблемы с реализацией моментов и часто заканчивает матчи вничью – 3 из последних 5 игр завершились с ничейным результатом. Оборона «Пэласа» выглядит надежнее, чем у соперника – в последних 5 матчах они пропустили лишь 4 гола.

Последние 5 матчей:

  • Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед

  • КПР 1:2 Кристал Пэлас

  • Кристал Пэлас 2:2 Лестер

  • Челси 1:1 Кристал Пэлас

  • Кристал Пэлас 4:0 Норвич

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

  • Пропускает в 4 последних матчах против «Эвертона».

Тактический разбор

Игра обещает быть напряженной, так как обе команды стремятся улучшить свои позиции в таблице и стабилизировать игру. «Эвертон» постарается использовать преимущество домашнего поля и будет играть агрессивно в атаке, особенно учитывая, что они забивают в последних матчах. Однако их оборона остается уязвимой, что может сыграть на руку «Кристал Пэлас», который предпочитает действовать на контратаках и использовать ошибки соперников. «Орлы» будут опираться на своего лидера в атаке Жан-Филиппа Матета и постараются воспользоваться слабой защитой «ирисок».

Личные встречи

  • 19 февраля 2024 года: Эвертон 1:1 Кристал Пэлас

  • 17 января 2024 года: Эвертон 1:0 Кристал Пэлас

  • 4 января 2024 года: Кристал Пэлас 0:0 Эвертон

  • 11 ноября 2023 года: Кристал Пэлас 2:3 Эвертон

  • 22 апреля 2023 года: Кристал Пэлас 0:0 Эвертон

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Эвертона»: 2.40

  • Ничья: 3.20

  • Победа «Кристал Пэлас»: 3.00

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: Обе забьют – Да (1.85). Обе команды демонстрируют результативность в последних матчах и имеют слабые оборонительные линии.

  • Умеренная ставка: Ничья (3.20). Оба коллектива часто играют вничью, и сценарий с дележом очков выглядит вероятным.

  • Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (7.00). Ожидается упорная борьба с небольшим количеством голов, где ни одна из команд не сможет одержать победу.

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Прогнозы Кристал Пэлас Эвертон
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