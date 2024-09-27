В РФС рассказали, как прошло заседание УЕФА: «Конфронтации не услышали, ужаса не увидели»

Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился впечатлениями от участия в недавнем заседании УЕФА во Франции.
- Это была встреча высших представителей национальных федераций УЕФА.
- От РФС туда ездили Сорокин и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.
«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции.
Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», – сказал Сорокин.
- Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
- Ранее президент УЕФА Александер Чеферин связывал снятие санкций с окончанием СВО на Украине.
Источник: ТАСС