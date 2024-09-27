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  • В РФС рассказали, как прошло заседание УЕФА: «Конфронтации не услышали, ужаса не увидели»

В РФС рассказали, как прошло заседание УЕФА: «Конфронтации не услышали, ужаса не увидели»

27 сентября 2024, 16:49
14

Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился впечатлениями от участия в недавнем заседании УЕФА во Франции.

  • Это была встреча высших представителей национальных федераций УЕФА.
  • От РФС туда ездили Сорокин и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции.

Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», – сказал Сорокин.

  • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022-го.
  • Ранее президент УЕФА Александер Чеферин связывал снятие санкций с окончанием СВО на Украине.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Давид59
1727446492
"Мы с Максимом Львовичем" прекрасно съездили в Париж. Отель и еда были превосходные, всем довольны.
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...уефан
1727447899
...дас ист - пздц!(...
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val69
1727447915
Да, узбагойтесь вы уже... Съездили, попили, поели, отдохнули.. Затккнитесь , бл... Один куй, ничего не услышали... Чë ездили то?
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Каратель помойников
1727448948
С уки лучше бы вообще молчали
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subbotaspartak
1727449470
Никто нас не видит, не слышит... Ужас...
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andr45
1727452117
Сидели и еле дышали) В комнате их не видели, и не слышали, а поэтому и не выгнали) И к тому же бюджет освоили)))
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Spartak_forv@
1727452632
Приятно,что люди ездят в Эуропу уже 2,5 года,со всеми прекрасно общаются,улыбаются,спрашивают как дела.Сборная правда только с Вьетнамом играет,ну тут уж российские чиновники не виноваты,они же со всеми прекрасно общаются, что еще надо!
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Fialet
1727457442
Хоть сцы в глаза...
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