В РФС рассказали, как прошло заседание УЕФА: «Конфронтации не услышали, ужаса не увидели»

Советник президента РФС Алексей Сорокин поделился впечатлениями от участия в недавнем заседании УЕФА во Франции.

Это была встреча высших представителей национальных федераций УЕФА.

От РФС туда ездили Сорокин и генеральный секретарь союза Максим Митрофанов.

«Мы с Максимом Львовичем Митрофановым были на совещании высших представителей национальных федераций УЕФА во Франции.

Никаких сложностей и конфронтации мы не услышали. Никакого ужаса мы там не увидели в плане отношения к нам, все федерации общаются, отношения сохраняются», – сказал Сорокин.