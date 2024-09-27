Канчельскис сказал, когда фанаты «Зенита» перестанут освистывать Соболева

Андрей Канчельскис прокомментировал оскорбления в адрес Александра Соболева со стороны болельщиков «Зенита».
«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим.
Какое-то время ему придется играть под давлением. Путь к признанию тут только один – забитые мячи.
Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», – сказал Канчельскис.
- Форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
- Он сделал 1 ассист в 3 матчах за петербургскую команду.
Источник: «РБ Спорт»