Канчельскис сказал, когда фанаты «Зенита» перестанут освистывать Соболева

Андрей Канчельскис прокомментировал оскорбления в адрес Александра Соболева со стороны болельщиков «Зенита».

«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим.

Какое-то время ему придется играть под давлением. Путь к признанию тут только один – забитые мячи.

Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», – сказал Канчельскис.