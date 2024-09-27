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  • Канчельскис сказал, когда фанаты «Зенита» перестанут освистывать Соболева

Канчельскис сказал, когда фанаты «Зенита» перестанут освистывать Соболева

27 сентября 2024, 14:48
3

Андрей Канчельскис прокомментировал оскорбления в адрес Александра Соболева со стороны болельщиков «Зенита».

«Болельщики «Зенита» оскорбляют Соболева, потому что он вел себя нагло, играя за «Спартак». Они это помнят и пока не могут считать Соболева своим.

Какое-то время ему придется играть под давлением. Путь к признанию тут только один – забитые мячи.

Если Соболев принесет много пользы «Зениту», то болельщики сменят гнев на милость», – сказал Канчельскис.

  • Форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
  • Он сделал 1 ассист в 3 матчах за петербургскую команду.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (3)
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val69
1727441797
Когда начнет играть нагло... Как зюба... Забивать с плеч защитников, из оффсайда, все ббмжи его примут как родного...они ж простигосподи... Вчера ненавистный дельфин, а сегодня - ëптыть, какая симуляция? Ему же, чуть ноги не оторвали...
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...уефан
1727444263
...езжай в Питер, проводишь Соболя по спорт-барам, вас там обоих примут "на ура!"...
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vvv123
1727456554
Самый неудачный трансферт Зенита!
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