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  • Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Краснодаром»

Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Краснодаром»

26 сентября 2024, 13:30
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмированных футболистов в преддверии игры 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

– Кто не сможет сыграть в Краснодаре?

– В этом плане ситуация практически не меняется. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет или не будет готов сыграть.

А по травмированным: точно не могут сыграть Родригао и Волков. Последний выбыл надолго – думаю, что до зимнего перерыва этот вопрос можем не поднимать.

Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время. Еще к большому сожалению, Миша Кержаков тоже получил травму и не сможет помочь.

– Его заменит вратарь из молодежки?

– Да. Посмотрим, кто из «Зенита‑М» или из «Зенита‑2» будет доступен, того возьмем с собой в Краснодар и в дальнейшем будем использовать одного из голкиперов для подготовки, для тренировочной работы в нашей команде.

  • «Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 28 сентября.
  • Начало матча – в 19:30 мск.
  • Команды занимают два первых места в таблице РПЛ. Петербуржцы опережают соперника на 2 очка.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Семак Сергей
Комментарии (8)
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WILDLING_HRUNDEL
1727347394
Ахметов и Волков невосполнимые потери))
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WILDLING_HRUNDEL
1727347428
Зенит с одним соболем порвет быков)
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ilich55
1727349556
Не велика потеря. Ахметова нужно вернуть быкам.
Ответить
sanches85
1727358910
Кто это ващпе??? )))))
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sanches85
1727359671
Никто из этих брёвен не играет, а травмы получают жопоноги)))
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vvv123
1727417158
Не смертельно!
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