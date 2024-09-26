Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмированных футболистов в преддверии игры 10-го тура РПЛ с «Краснодаром».

– Кто не сможет сыграть в Краснодаре?

– В этом плане ситуация практически не меняется. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет или не будет готов сыграть.

А по травмированным: точно не могут сыграть Родригао и Волков. Последний выбыл надолго – думаю, что до зимнего перерыва этот вопрос можем не поднимать.

Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время. Еще к большому сожалению, Миша Кержаков тоже получил травму и не сможет помочь.

– Его заменит вратарь из молодежки?

– Да. Посмотрим, кто из «Зенита‑М» или из «Зенита‑2» будет доступен, того возьмем с собой в Краснодар и в дальнейшем будем использовать одного из голкиперов для подготовки, для тренировочной работы в нашей команде.