Флик прояснил ситуацию с основным вратарем «Барселоны» после травмы тер Стегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признал, что его команда нуждается в усилении вратарской линии.

«Иньяки Пенья сейчас наш основной голкипер. Ему 25 лет, но остальные очень молоды, и если что-то случится, нам потребуется вратарь с опытом.

Мы с Деку разговаривали по этому поводу. Клуб занимается данным вопросом», – заявил Флик.