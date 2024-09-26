Флик прояснил ситуацию с основным вратарем «Барселоны» после травмы тер Стегена

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признал, что его команда нуждается в усилении вратарской линии.
«Иньяки Пенья сейчас наш основной голкипер. Ему 25 лет, но остальные очень молоды, и если что-то случится, нам потребуется вратарь с опытом.
Мы с Деку разговаривали по этому поводу. Клуб занимается данным вопросом», – заявил Флик.
- Марк-Андре тер Стеген выбыл до конца сезона из-за полного разрыва надколенной связки правого колена.
- Ожидается, что его заменит Войцех Щесны, который ради «Барсы» возобновит профессиональную карьеру.
Источник: Marca