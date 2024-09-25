26 сентября 2024 года на стадионе RCDE Стэдиум пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, где «Эспаньол» примет «Вильярреал». Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.
«Эспаньол»
«Эспаньол» переживает непростой отрезок сезона, занимая 14-е место в турнирной таблице с 7 очками после 6 туров. Команда демонстрирует нестабильную игру, пропустив 8 голов за последние 5 матчей. Несмотря на это, в атаке ситуация выглядит несколько лучше: «Эспаньол» забил 6 голов в последних играх. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который уже отметился 3 голами в этом сезоне.
Последние матчи:
- «Реал Мадрид» 4:1 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 3:2 «Алавес»
- «Эспаньол» 2:1 «Райо Вальекано»
- «Атлетико» 0:0 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 0:1 «Реал Сосьедад»
«Вильярреал»
«Вильярреал» уверенно начал сезон и после 6 туров занимает 6-е место с 11 очками. Команда Айосе Переса стабильно забивает: в последних 5 матчах было забито 10 голов, однако есть проблемы с обороной – 11 пропущенных голов за тот же период. Вильярреал уже 21 матч подряд забивает в рамках Ла Лиги, что свидетельствует о мощной атаке, несмотря на неудачу в последнем матче против «Барселоны».
Последние матчи:
- «Вильярреал» 1:5 «Барселона»
- «Мальорка» 1:2 «Вильярреал»
- «Валенсия» 1:1 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 4:3 «Сельта»
- «Севилья» 1:2 «Вильярреал»
Личные встречи
«Вильярреал» доминирует в последних личных встречах против «Эспаньола», одержав победы в 3 последних играх, включая крупные результаты 5:1 и 4:2. «Эспаньол» дома против «Вильярреала» традиционно играет осторожнее, что подтверждает нулевая ничья в 2021 году.
Последние встречи:
- «Вильярреал» 4:2 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 0:1 «Вильярреал»
- «Вильярреал» 5:1 «Эспаньол»
Статистика
«Эспаньол»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
- 2 победы, 2 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах
«Вильярреал»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч
Учитывая мощную атаку «Вильярреала» и нестабильную оборону «Эспаньола», можно ожидать результативный матч. «Эспаньол» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, однако гости, несмотря на последние неудачи, выглядят более сильной командой.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 2.10.