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    • «Эспаньол» – «Вильярреал»: прогноз на матч Ла Лиги – 26 сентября 2024

    «Эспаньол» – «Вильярреал»: прогноз на матч Ла Лиги – 26 сентября 2024

    26 сентября 2024 года на стадионе RCDE Стэдиум пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, где «Эспаньол» примет «Вильярреал». Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» переживает непростой отрезок сезона, занимая 14-е место в турнирной таблице с 7 очками после 6 туров. Команда демонстрирует нестабильную игру, пропустив 8 голов за последние 5 матчей. Несмотря на это, в атаке ситуация выглядит несколько лучше: «Эспаньол» забил 6 голов в последних играх. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который уже отметился 3 голами в этом сезоне.

    Последние матчи:

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» уверенно начал сезон и после 6 туров занимает 6-е место с 11 очками. Команда Айосе Переса стабильно забивает: в последних 5 матчах было забито 10 голов, однако есть проблемы с обороной – 11 пропущенных голов за тот же период. Вильярреал уже 21 матч подряд забивает в рамках Ла Лиги, что свидетельствует о мощной атаке, несмотря на неудачу в последнем матче против «Барселоны».

    Последние матчи:

    Личные встречи

    «Вильярреал» доминирует в последних личных встречах против «Эспаньола», одержав победы в 3 последних играх, включая крупные результаты 5:1 и 4:2. «Эспаньол» дома против «Вильярреала» традиционно играет осторожнее, что подтверждает нулевая ничья в 2021 году.

    Последние встречи:

    • «Вильярреал» 4:2 «Эспаньол»
    • «Эспаньол» 0:1 «Вильярреал»
    • «Вильярреал» 5:1 «Эспаньол»

    Статистика

    «Эспаньол»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 победы, 2 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

    «Вильярреал»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    Учитывая мощную атаку «Вильярреала» и нестабильную оборону «Эспаньола», можно ожидать результативный матч. «Эспаньол» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, однако гости, несмотря на последние неудачи, выглядят более сильной командой.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 2.10.

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    «Эспаньол» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 10:46
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