26 сентября 2024 года на стадионе RCDE Стэдиум пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, где «Эспаньол» примет «Вильярреал». Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.

«Эспаньол»

«Эспаньол» переживает непростой отрезок сезона, занимая 14-е место в турнирной таблице с 7 очками после 6 туров. Команда демонстрирует нестабильную игру, пропустив 8 голов за последние 5 матчей. Несмотря на это, в атаке ситуация выглядит несколько лучше: «Эспаньол» забил 6 голов в последних играх. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который уже отметился 3 голами в этом сезоне.

Последние матчи:

«Вильярреал»

«Вильярреал» уверенно начал сезон и после 6 туров занимает 6-е место с 11 очками. Команда Айосе Переса стабильно забивает: в последних 5 матчах было забито 10 голов, однако есть проблемы с обороной – 11 пропущенных голов за тот же период. Вильярреал уже 21 матч подряд забивает в рамках Ла Лиги, что свидетельствует о мощной атаке, несмотря на неудачу в последнем матче против «Барселоны».

Последние матчи:

Личные встречи

«Вильярреал» доминирует в последних личных встречах против «Эспаньола», одержав победы в 3 последних играх, включая крупные результаты 5:1 и 4:2. «Эспаньол» дома против «Вильярреала» традиционно играет осторожнее, что подтверждает нулевая ничья в 2021 году.

Последние встречи:

«Вильярреал» 4:2 «Эспаньол»

«Эспаньол» 0:1 «Вильярреал»

«Вильярреал» 5:1 «Эспаньол»

Статистика

«Эспаньол»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 победы, 2 поражения, 1 ничья в последних 5 матчах

«Вильярреал»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая мощную атаку «Вильярреала» и нестабильную оборону «Эспаньола», можно ожидать результативный матч. «Эспаньол» будет стремиться воспользоваться преимуществом домашнего поля, однако гости, несмотря на последние неудачи, выглядят более сильной командой.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Вильярреала» за коэффициент 2.10.