26.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
3-3-1-2-1
1
Гарсия
23
Техеро
6
Кабрера
15
Кумбула
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-1-1-2-2
13
Конде
26
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
11
Акомах
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
23
Техеро
20
Ромеро
20
Ромеро
23
Техеро
6
Кабрера
21
Гомес
21
Гомес
6
Кабрера
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
5
Оливан
37
Унювар
37
Унювар
5
Оливан
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
11
Акомах
11
Террац
11
Террац
11
Акомах
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
4
Суарес
4
Суарес
10
Баэна
7
Перес
19
Пепе
19
Пепе
7
Перес
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
5
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
504
403
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Вильярреала», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Вильярреал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»