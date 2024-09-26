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  • «Эспаньол» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Эспаньол» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 18:50
Эспаньол
26.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
45+1' Ж. Каррерас
45+6' А. Перес 63' А. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К) ЦЗ
26
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
7
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Денис Суарес
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гарсия
23
Техеро
6
Кабрера
15
Кумбула
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-1-1-2-2
13
Конде
26
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
18
Гуйе
14
Комесанья
11
Акомах
10
Баэна
7
Перес
11
Барри
23
Техеро
20
Ромеро
20
Ромеро
23
Техеро
6
Кабрера
21
Гомес
21
Гомес
6
Кабрера
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
5
Оливан
37
Унювар
37
Унювар
5
Оливан
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
39
Альбиоль
3
Байи
3
Байи
39
Альбиоль
11
Акомах
11
Террац
11
Террац
11
Акомах
14
Комесанья
10
Парехо
10
Парехо
14
Комесанья
10
Баэна
4
Суарес
4
Суарес
10
Баэна
7
Перес
19
Пепе
19
Пепе
7
Перес
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
5
3
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
504
403
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Вильярреала», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол»«Вильярреал»

«Эспаньол» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вильярреал Эспаньол
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