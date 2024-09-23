Губерниев – о Fan ID: «Надо зарегистрироваться – ты всe равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал посещаемость игры 9-го тура между «Химками» и «Оренбургом».

На матч пришел 291 зритель.

Он закончился нулевой ничьей.

– Людей не обманешь, они смотрят то, что им интересно. Вряд ли на матче «Спартак» – «Динамо» когда-нибудь будет 300 человек.

Тут команды выходят в высшую лигу, и, кроме спортивной составляющей, нужно думать ещe и о зрелищности. Тем более, что у «Химок», так понимаю, есть кошелeк.

Нужно раздвигать границы, приглашать людей, делать какие-то движухи. Лотерея беспроигрышная – развиваться в сторону медиа. Какие-то движухи, которые притащат людей на трибуны.

Потому что в противном случае вообще никто ходить не будет на такие матчи. Это же не вывеска по сравнению с «Химки» – «Зенит» или «Химки» – «Спартак». Тут же не придeт 300 человек, согласитесь? К сожалению, что есть, то есть.

– Насколько сильно влияет Fan ID?

– Люди зарегистрированы на «Госуслугах», камеры по распознаванию лиц – мы все в лютой цифровизации. Причeм здесь Fan ID?

Люди протестуют против 21 века, получается? Уже надо спокойно зарегистрироваться и идти на стадион. Ты всe равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик.

– Александр Алаев сказал, что такие матчи не нужны, и допустил появление штрафов за низкое количество зрителей. Может быть такое?

– Мы же не можем, как унтер-офицерская вдова, высечь сами себя. У нас уровень футбола такой. У нас есть топ-команды, которые издревле приковывают внимание: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, последние десять лет – «Зенит».

Против любой из московских команд это всегда супер интересно. «Локомотив», который раньше был «пятым колесом», как говорили, а сейчас превратился в самостоятельный, самодостаточный клуб и одного из лидеров российского футбола. Остальным надо просто стремиться.

Но мы так развивать футбол не сможем. Есть ведь не только Москва и Санкт-Петербург, но и Подмосковье. Понятно, что команда до конца родной не стала в силу ряда причин. Тут тоже надо подумать: а где химчане? Где жители Сходни?

Я сразу говорил, как житель Сходни, что не будет «Химкам» удачи, если сходненская общественность отвернeтся. А сходненская общественность ни разу не повернулась к команде.

Если бы 10 процентов пришли от жителей Сходни, то это уже было бы 3000 на трибунах, а так – 300 человек.