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    • Губерниев – о Fan ID: «Надо зарегистрироваться – ты всe равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик»

    Губерниев – о Fan ID: «Надо зарегистрироваться – ты всe равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал посещаемость игры 9-го тура между «Химками» и «Оренбургом».

    • На матч пришел 291 зритель.
    • Он закончился нулевой ничьей.

    – Людей не обманешь, они смотрят то, что им интересно. Вряд ли на матче «Спартак» – «Динамо» когда-нибудь будет 300 человек.

    Тут команды выходят в высшую лигу, и, кроме спортивной составляющей, нужно думать ещe и о зрелищности. Тем более, что у «Химок», так понимаю, есть кошелeк.

    Нужно раздвигать границы, приглашать людей, делать какие-то движухи. Лотерея беспроигрышная – развиваться в сторону медиа. Какие-то движухи, которые притащат людей на трибуны.

    Потому что в противном случае вообще никто ходить не будет на такие матчи. Это же не вывеска по сравнению с «Химки» – «Зенит» или «Химки» – «Спартак». Тут же не придeт 300 человек, согласитесь? К сожалению, что есть, то есть.

    – Насколько сильно влияет Fan ID?

    Люди зарегистрированы на «Госуслугах», камеры по распознаванию лиц – мы все в лютой цифровизации. Причeм здесь Fan ID?

    Люди протестуют против 21 века, получается? Уже надо спокойно зарегистрироваться и идти на стадион. Ты всe равно под колпаком, товарищ футбольный болельщик.

    Александр Алаев сказал, что такие матчи не нужны, и допустил появление штрафов за низкое количество зрителей. Может быть такое?

    – Мы же не можем, как унтер-офицерская вдова, высечь сами себя. У нас уровень футбола такой. У нас есть топ-команды, которые издревле приковывают внимание: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, последние десять лет – «Зенит».

    Против любой из московских команд это всегда супер интересно. «Локомотив», который раньше был «пятым колесом», как говорили, а сейчас превратился в самостоятельный, самодостаточный клуб и одного из лидеров российского футбола. Остальным надо просто стремиться.

    Но мы так развивать футбол не сможем. Есть ведь не только Москва и Санкт-Петербург, но и Подмосковье. Понятно, что команда до конца родной не стала в силу ряда причин. Тут тоже надо подумать: а где химчане? Где жители Сходни?

    Я сразу говорил, как житель Сходни, что не будет «Химкам» удачи, если сходненская общественность отвернeтся. А сходненская общественность ни разу не повернулась к команде.

    Если бы 10 процентов пришли от жителей Сходни, то это уже было бы 3000 на трибунах, а так – 300 человек.

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    Источник: Metaratings

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    23.09.2024 22:44
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    Комментарии (13)
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    Benifacto
    1727122663
    в том то и оно балабол! что и так есть паспорт камеры и все чтобы проследить! зачем фан ай ди? вот конкретно для чего? чтобы тупо банить неудобных при любом удобном случае вот и все! и в такую игру они нам предлагают поиграть? играйте сами с пустыми трибунами....
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    serhio80
    1727128711
    Губерниев: Тем более, что у газпромтв, я сразу понял, есть кошелeк. Тут нужно раздвигать булки, делать какие-то движухи. Лотерея беспроигрышная
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    The only one
    1727133379
    Великие познания Губы в географии страны: Есть ведь не только Москва и Санкт-Петербург, но и Подмосковье.
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    BAIv
    1727136943
    Губа вот в этом и вопрос, если и так куча баз, зачем ещё раз людей нагибать? Ясно что народ хотят гнобить чтоб пикнуть брялись, уже и так сказать слово нельзя, готовы посадить того Глушенкова, про остальное промолчу.
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    рылы
    1727141420
    Помните, пару лет назад тут постоянно публиковались новости с гордыми отчётами РФС, типа в первый месяц паспорт болельщика оформили 100 тыщ людей по стране, потом 200, потом миллиард, и что сперва вроде только в 8 городах оформляли, что было неудобно для жителей условного Ярославля, которым приходилось ездить за паспортом в Москву. И эти п*доры такие: мы регулярно получаем триллион пожеланий от жаждущих получить FanID, мы идём навстречу людям, раз просят - мы всюду откроем точки выдачи, всё для вас) Так вот:
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    Айболид
    1727155345
    Fan ID - убийца футбола .
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    Бывалый1488
    1727164312
    Щас ещё штрафовать начнут клубы за низкую посещаемость и вообще футбол в РФ умрёт
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    zarsm
    1727169768
    Пошел ты на№уй, утырок. Нам не нужен фан уйди.
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    александр-черных-yandex
    1727174776
    Придурок, это не 21век а мрачное прошлое- первое Fan ID было в фашистских концлагерях в виде звёзды Давида и номера на локте.
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