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    • «Валенсия» – «Осасуна»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

    «Валенсия» – «Осасуна»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Месталья» «Валенсия» встретится с «Осасуной» в матче 7-го тура Ла Лиги. Обе команды подходят к этому поединку в разном состоянии: «Валенсия» борется за выход из кризиса, а «Осасуна» пытается удержаться в верхней половине турнирной таблицы.

    «Валенсия»

    «Валенсия» находится на 19-м месте в Ла Лиге с 4 очками после 6 туров, и выступления команды оставляют желать лучшего. Несмотря на победу в последнем матче против «Жироны» со счeтом 2:0, команда в целом пропустила 8 голов за 5 игр. Основной ударной силой в нападении является Уго Дуро, который забил 2 гола в 4 матчах. Оборона «Валенсии» остаeтся уязвимой, что может стать решающим фактором в игре.

    Последние матчи:

    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 7-е место в таблице с 10 очками после 6 туров, показывая нестабильные результаты. Команда забивает в последних трeх матчах подряд, но их оборона оставляет желать лучшего – 10 пропущенных голов за последние 5 игр. Лидер команды Аймар Орос забил 1 гол в 6 матчах, что показывает необходимость улучшения атакующей игры.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних встречах между «Валенсией» и «Осасуной» команды обмениваются победами. Исторически «Валенсия» имеет небольшое преимущество, выиграв 4 из 7 последних матчей. Тем не менее, «Осасуна» выигрывала в ключевых матчах, что делает это противостояние ещe более непредсказуемым.

    Последние встречи:

    • «Осасуна» 0:1 «Валенсия» (2024)
    • «Валенсия» 1:2 «Осасуна» (2023)
    • «Валенсия» 1:0 «Осасуна» (2023)
    • «Осасуна» 1:2 «Валенсия» (2022)
    • «Валенсия» 1:2 «Осасуна» (2022)

    Статистика

    «Валенсия»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «Осасуна»:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

    Прогноз на матч

    Обе команды подходят к матчу с проблемами в обороне. «Валенсия», играющая дома, может воспользоваться этим преимуществом и постараться контролировать игру, но «Осасуна» способна навязать борьбу благодаря своей атаке. Ожидается напряжeнная игра с шансами на голы с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

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    «Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 12:02
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