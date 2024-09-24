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  • «Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

«Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

24 сентября 2024, 18:50
Валенсия
24.09.2024, вторник, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Осасуна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
10
Мартин Техон
АП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
5
Таррега
3
Москера
14
Корреа
5
Барренечеа
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
16
Лопес
99
Гомес
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
5
Эррандо
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
16
Гомес
9
Гарсия
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Гуэрра
5
Барренечеа
8
Алмейда
21
Перес
21
Перес
8
Алмейда
99
Гомес
7
Каньос
7
Каньос
99
Гомес
16
Лопес
9
Дуро
9
Дуро
16
Лопес
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Пенья
15
Сарагоса
15
Сарагоса
7
Пенья
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Валенсия - Осасуна
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
6
11
Офсайды
5
2
Количество передач
388
360
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.46

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Осасуны», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Осасуна»

«Валенсия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Валенсия
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