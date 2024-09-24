Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
21
Васкес
5
Таррега
3
Москера
14
Корреа
5
Барренечеа
18
Пепелу
8
Алмейда
11
Риоха
16
Лопес
99
Гомес
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
5
Эррандо
7
Пенья
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
16
Гомес
9
Гарсия
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Гуэрра
5
Барренечеа
8
Алмейда
21
Перес
21
Перес
8
Алмейда
99
Гомес
7
Каньос
7
Каньос
99
Гомес
16
Лопес
9
Дуро
9
Дуро
16
Лопес
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Пенья
15
Сарагоса
15
Сарагоса
7
Пенья
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
9
Гарсия
17
Будимир
17
Будимир
9
Гарсия
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
33
Родриго Абахас
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Мартин Техон
АП
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
24
Хави Мартинес
АП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Валенсия - Осасуна
2
3
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
6
11
Офсайды
5
2
Количество передач
388
360
Сейвы
2
3
Точность передач %
76
75
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Осасуны», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»