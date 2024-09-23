«Севилья» – «Вальядолид»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

24 сентября 2024 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции.

«Севилья» пока не может похвастаться стабильностью в нынешнем сезоне. Команда набрала всего 5 очков после 6 туров и занимает 15-е место в таблице. Лучший бомбардир команды, Доди Лукебакио, забил 2 гола за 6 матчей. В последних 5 играх андалусская команда забила всего 3 гола, что говорит о проблемах в атаке. В обороне «Севилья» также неидеальна, пропустив 6 голов за последние 5 матчей.

Последние матчи:

«Вальядолид»

«Вальядолид» также испытывает трудности в этом сезоне. Команда находится на 17-м месте с 5 очками, и не может победить на протяжении 5 матчей подряд. Атака команды выглядит слабо – за последние 5 игр «Вальядолид» забил всего 1 гол, а оборона тоже не внушает доверия, пропустив 13 мячей. Лидер команды Рауль Моро забил 2 гола за 6 матчей.

Последние матчи:

Личные встречи

История встреч между «Севильей» и «Вальядолидом» говорит в пользу хозяев. «Севилья» не проигрывает в 11 последних матчах против «Вальядолида». В последних 5 матчах «Севилья» трижды победила и дважды сыграла вничью. «Вальядолид» не выигрывает в личных встречах с 2019 года.

Последние встречи:

Статистика

«Севилья»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Вальядолид»:

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

Прогноз на матч

«Севилья» выглядит предпочтительнее в этом матче, несмотря на неидеальные результаты в последних играх. «Вальядолид» имеет серьeзные проблемы в обороне, что «Севилья» сможет использовать на своeм поле. Учитывая статистику личных встреч и нынешнюю форму соперников, «Севилья» имеет высокие шансы на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Севильи» – коэффициент 1.65

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Севильи» за коэффициент 1.65.