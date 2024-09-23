Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Севилья» – «Вальядолид»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

    «Севилья» – «Вальядолид»: прогноз на матч 7-го тура Ла Лиги – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Севилья» примет «Вальядолид». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции.

    «Севилья»

    «Севилья» пока не может похвастаться стабильностью в нынешнем сезоне. Команда набрала всего 5 очков после 6 туров и занимает 15-е место в таблице. Лучший бомбардир команды, Доди Лукебакио, забил 2 гола за 6 матчей. В последних 5 играх андалусская команда забила всего 3 гола, что говорит о проблемах в атаке. В обороне «Севилья» также неидеальна, пропустив 6 голов за последние 5 матчей.

    Последние матчи:

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» также испытывает трудности в этом сезоне. Команда находится на 17-м месте с 5 очками, и не может победить на протяжении 5 матчей подряд. Атака команды выглядит слабо – за последние 5 игр «Вальядолид» забил всего 1 гол, а оборона тоже не внушает доверия, пропустив 13 мячей. Лидер команды Рауль Моро забил 2 гола за 6 матчей.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История встреч между «Севильей» и «Вальядолидом» говорит в пользу хозяев. «Севилья» не проигрывает в 11 последних матчах против «Вальядолида». В последних 5 матчах «Севилья» трижды победила и дважды сыграла вничью. «Вальядолид» не выигрывает в личных встречах с 2019 года.

    Последние встречи:

    • «Вальядолид» 0:3 «Севилья» (2023)
    • «Севилья» 1:1 «Вальядолид» (2022)
    • «Вальядолид» 1:1 «Севилья» (2021)
    • «Севилья» 1:1 «Вальядолид» (2020)
    • «Севилья» 1:1 «Вальядолид» (2020)

    Статистика

    «Севилья»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Вальядолид»:

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 13 голов

    Прогноз на матч

    «Севилья» выглядит предпочтительнее в этом матче, несмотря на неидеальные результаты в последних играх. «Вальядолид» имеет серьeзные проблемы в обороне, что «Севилья» сможет использовать на своeм поле. Учитывая статистику личных встреч и нынешнюю форму соперников, «Севилья» имеет высокие шансы на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Севильи» – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Севильи» за коэффициент 1.65.

    Новости по теме
    «Севилья» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2024 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+