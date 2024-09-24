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  • «Севилья» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

«Севилья» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

24 сентября 2024, 18:50
Севилья
24.09.2024, вторник, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
45' Д. Торрес (АГ) 85' Ч. Эджуке
56' К. Перес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
16
Хесус Навас
(К) ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
2
Луис Перес
(К) ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
21
Марио Мартин
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
20
Чуки
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Маркао
4
Барко
16
Навас
8
Ньигес
8
Гудель
11
Лукебакио
10
Фернандес
17
Ихеначо
4-1-2-2-1
1
Хейн
2
Роша
15
Джемерт
4
Торрес
2
Перес
24
Юрич
71
Перес
21
Мартин
21
Ндиайе
11
Мачис
10
Андре
4
Барко
4
Салас
4
Салас
4
Барко
10
Фернандес
29
Монтиэль
29
Монтиэль
10
Фернандес
8
Ньигес
6
Агум
6
Агум
8
Ньигес
16
Навас
21
Эджуке
21
Эджуке
16
Навас
17
Ихеначо
10
Сусо
10
Сусо
17
Ихеначо
10
Андре
23
Месегер
23
Месегер
10
Андре
21
Ндиайе
10
Санчес
10
Санчес
21
Ндиайе
71
Перес
9
Латаса
9
Латаса
71
Перес
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
24
Юрич
14
Силла
14
Силла
24
Юрич
Остались в запасе
Севилья
Вальядолид
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
20
Чуки
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
30
Alberto Collado
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
20
Чуки
ЦП
16
Mario Maroto
ЦП
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Севилья - Вальядолид
4
1
5
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
12
Офсайды
2
4
Количество передач
367
304
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
2
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Вальядолида», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья»«Вальядолид»

«Севилья» – «Вальядолид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Вальядолид Севилья
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