«Манчестер Сити» – «Арсенал»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Этихаде» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, где «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Оба коллектива находятся в отличной форме и занимают верхние строчки турнирной таблицы. Матч обещает быть одним из центральных противостояний тура.

«Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге с 12 очками после 4 туров. Команда Пепа Гвардиолы демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Сити» забили 11 голов, а пропустили всего 3. Лидер команды, Эрлинг Холанд, продолжает впечатлять своей результативностью, забив 9 голов в 6 матчах. Кроме того, «Манчестер Сити» идет на серии из 13 побед подряд в Премьер-лиге, а также забивает во всех 13 последних матчах турнира.

Последние матчи:

«Арсенал»

«Арсенал» находится на 2-м месте в Премьер-лиге с 10 очками. Команда Микеля Артеты отлично справляется с соперниками, не проигрывая в 10 матчах подряд в рамках Премьер-лиги. В последней игре «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0, показав надежную оборону, которая пропустила лишь 1 гол в последних 5 играх. Лучшими игроками атаки являются Кай Хавертц и Мартин Эдегор. В последних 5 матчах «Арсенал» забил 6 голов.

Последние матчи:

Личные встречи

За последние несколько сезонов противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала» было крайне напряженным. В последних 5 матчах команд каждая из них одерживала победы, включая ничьи. Например, в октябре 2023 года «Арсенал» победил «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0, а в апреле 2023 года «Сити» разгромили «Арсенал» 4:1.

Последние встречи:

«Манчестер Сити» 0:0 «Арсенал» (2024)

«Арсенал» 1:0 «Манчестер Сити» (2023)

«Арсенал» 1:1 «Манчестер Сити» (Суперкубок, 2023)

«Манчестер Сити» 4:1 «Арсенал» (2023)

«Арсенал» 1:3 «Манчестер Сити» (2023)

Статистика

«Манчестер Сити»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

«Арсенал»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол

4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Манчестер Сити» является фаворитом благодаря своей мощной атаке и серии побед. Однако «Арсенал» показывает надежную оборону и также не проигрывает в последних матчах. Ожидается упорное противостояние с возможным минимальным перевесом в пользу хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.75.