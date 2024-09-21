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    • «Манчестер Сити» – «Арсенал»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

    «Манчестер Сити» – «Арсенал»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на «Этихаде» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, где «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Оба коллектива находятся в отличной форме и занимают верхние строчки турнирной таблицы. Матч обещает быть одним из центральных противостояний тура.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге с 12 очками после 4 туров. Команда Пепа Гвардиолы демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Сити» забили 11 голов, а пропустили всего 3. Лидер команды, Эрлинг Холанд, продолжает впечатлять своей результативностью, забив 9 голов в 6 матчах. Кроме того, «Манчестер Сити» идет на серии из 13 побед подряд в Премьер-лиге, а также забивает во всех 13 последних матчах турнира.

    Последние матчи:

    «Арсенал»

    «Арсенал» находится на 2-м месте в Премьер-лиге с 10 очками. Команда Микеля Артеты отлично справляется с соперниками, не проигрывая в 10 матчах подряд в рамках Премьер-лиги. В последней игре «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0, показав надежную оборону, которая пропустила лишь 1 гол в последних 5 играх. Лучшими игроками атаки являются Кай Хавертц и Мартин Эдегор. В последних 5 матчах «Арсенал» забил 6 голов.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    За последние несколько сезонов противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала» было крайне напряженным. В последних 5 матчах команд каждая из них одерживала победы, включая ничьи. Например, в октябре 2023 года «Арсенал» победил «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0, а в апреле 2023 года «Сити» разгромили «Арсенал» 4:1.

    Последние встречи:

    • «Манчестер Сити» 0:0 «Арсенал» (2024)
    • «Арсенал» 1:0 «Манчестер Сити» (2023)
    • «Арсенал» 1:1 «Манчестер Сити» (Суперкубок, 2023)
    • «Манчестер Сити» 4:1 «Арсенал» (2023)
    • «Арсенал» 1:3 «Манчестер Сити» (2023)

    Статистика

    «Манчестер Сити»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    «Арсенал»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
    • 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Манчестер Сити» является фаворитом благодаря своей мощной атаке и серии побед. Однако «Арсенал» показывает надежную оборону и также не проигрывает в последних матчах. Ожидается упорное противостояние с возможным минимальным перевесом в пользу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.75
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.75.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 10:58
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