«Манчестер Сити» – «Арсенал»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Этихаде» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, где «Манчестер Сити» встретится с «Арсеналом». Оба коллектива находятся в отличной форме и занимают верхние строчки турнирной таблицы. Матч обещает быть одним из центральных противостояний тура.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» лидирует в Премьер-лиге с 12 очками после 4 туров. Команда Пепа Гвардиолы демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Сити» забили 11 голов, а пропустили всего 3. Лидер команды, Эрлинг Холанд, продолжает впечатлять своей результативностью, забив 9 голов в 6 матчах. Кроме того, «Манчестер Сити» идет на серии из 13 побед подряд в Премьер-лиге, а также забивает во всех 13 последних матчах турнира.
Последние матчи:
- «Манчестер Сити» 0:0 «Интер» (Лига чемпионов)
- «Манчестер Сити» 2:1 «Брентфорд»
- «Вест Хэм» 1:3 «Манчестер Сити»
- «Манчестер Сити» 4:1 «Ипсвич»
- «Челси» 0:2 «Манчестер Сити»
«Арсенал»
«Арсенал» находится на 2-м месте в Премьер-лиге с 10 очками. Команда Микеля Артеты отлично справляется с соперниками, не проигрывая в 10 матчах подряд в рамках Премьер-лиги. В последней игре «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 1:0, показав надежную оборону, которая пропустила лишь 1 гол в последних 5 играх. Лучшими игроками атаки являются Кай Хавертц и Мартин Эдегор. В последних 5 матчах «Арсенал» забил 6 голов.
Последние матчи:
- «Аталанта» 0:0 «Арсенал» (Лига чемпионов)
- «Тоттенхэм» 0:1 «Арсенал»
- «Арсенал» 1:1 «Брайтон»
- «Астон Вилла» 0:2 «Арсенал»
- «Арсенал» 2:0 «Вулверхэмптон»
Личные встречи
За последние несколько сезонов противостояние «Манчестер Сити» и «Арсенала» было крайне напряженным. В последних 5 матчах команд каждая из них одерживала победы, включая ничьи. Например, в октябре 2023 года «Арсенал» победил «Манчестер Сити» с минимальным счетом 1:0, а в апреле 2023 года «Сити» разгромили «Арсенал» 4:1.
Последние встречи:
- «Манчестер Сити» 0:0 «Арсенал» (2024)
- «Арсенал» 1:0 «Манчестер Сити» (2023)
- «Арсенал» 1:1 «Манчестер Сити» (Суперкубок, 2023)
- «Манчестер Сити» 4:1 «Арсенал» (2023)
- «Арсенал» 1:3 «Манчестер Сити» (2023)
Статистика
«Манчестер Сити»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
«Арсенал»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 1 гол
- 4 победы, 1 ничья в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Манчестер Сити» является фаворитом благодаря своей мощной атаке и серии побед. Однако «Арсенал» показывает надежную оборону и также не проигрывает в последних матчах. Ожидается упорное противостояние с возможным минимальным перевесом в пользу хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.75.