Артета высказался о ничьей с «Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил удовлетворение действиями подопечных в игре 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2).

«Я горжусь командой. Мы сыграли в тяжелых условиях против лучшей команды мира. Мы повели 2:1, и дальше была уже другая история, о которой я предпочитаю не говорить.

Очевидно, то, что мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде», уже чудо. То, что мы сделали, поражает.

Ситуация с красной карточкой совершенно очевидная, мне незачем тут что-либо говорить. Совершенно понятно, что думают люди.

Это не моя работа – приходить и давать оценку тому, что произошло. Моя работа – выживать в едва ли не самых сложных условиях в течение 55 минут и стараться сделать все необходимое, чтобы спастись.

Остальное – это не мое дело, но подобное произошло уже дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно.

Красная карточка сделала ситуацию невыносимой. В полном составе играть очень, очень, тяжело, в меньшинстве – невозможно. Вдесятером приходится постоянно защищать вратарскую площадь», – сказал Артета.