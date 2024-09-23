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    Артета высказался о ничьей с «Сити»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил удовлетворение действиями подопечных в игре 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:2).

    «Я горжусь командой. Мы сыграли в тяжелых условиях против лучшей команды мира. Мы повели 2:1, и дальше была уже другая история, о которой я предпочитаю не говорить.

    Очевидно, то, что мы отыграли 56 минут в меньшинстве на «Этихаде», уже чудо. То, что мы сделали, поражает.

    Ситуация с красной карточкой совершенно очевидная, мне незачем тут что-либо говорить. Совершенно понятно, что думают люди.

    Это не моя работа – приходить и давать оценку тому, что произошло. Моя работа – выживать в едва ли не самых сложных условиях в течение 55 минут и стараться сделать все необходимое, чтобы спастись.

    Остальное – это не мое дело, но подобное произошло уже дважды в пяти матчах. Видеть это в лучшей лиге мира тревожно.

    Красная карточка сделала ситуацию невыносимой. В полном составе играть очень, очень, тяжело, в меньшинстве – невозможно. Вдесятером приходится постоянно защищать вратарскую площадь», – сказал Артета.

    • Вингер «Арсенала» Леандро Троссард был удален на 45+8-й минуте при счете 2:1 в пользу его команды. Вторую желтую карточку он получил за отброс мяча.
    • Голы у лондонцев забили Риккардо Калафьори и Габриэль. У «Манчестер Сити» отличились Эрлинг Холанд и Джон Стоунз, сравнявший счет на 90+8-й минуте.
    • «Горожане» лидируют в АПЛ с 13 очками после 5 туров. У «Арсенала» 4-е место и 11 очков.

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    Источник: BBC

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    23.09.2024 08:51
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