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    Холанд обматерил игрока «Арсенала»

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд эмоционально вел себя после матча 5-го тура АПЛ против «Арсенала».

    • Итог встречи – ничья 2:2.
    • «Сити» сравнял счет на 98-й минуте.
    • Холанд забил на 9-й минуте.

    Когда прозвучал финальный свисток, норвежский форвард подошел к главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете.

    Он сказал испанцу «будь скромнее» и хлопнул его по плечу.

    Поведение Холанда не понравилось Габриэлю Жезусу. Между ними произошла словесная перепалка.

    Жезус: Зачем ты говоришь такое?

    Холанд: Говорю что? Я ни хрена не говорил, клоун. *** [отвали] от меня, *** [гребаный] клоун.

    В ходе конфликта Эрлинг толкнул соперника. В ситуацию пришлось вмешаться Джеку Грилишу, чтобы предотвратить драку.

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    Источник: Daily Mail

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    23.09.2024 15:53
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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1727101600
    Как то ,,неуклюже,, звучит ихнее обматерил. То ли дело великий и могучий.. Коротко ёмко доходчиво... Иди на ..уй. Клоун е....ный.
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    serglider
    1727101787
    Пусть бы помахались! В последний раз жесткий махач был в матче ЦСКА - Сатурн, после этого какие-то петушиные наскоки и нелепые тычки больше похожие на петтинг, при чем что в России, что за бугром.
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    mutabor0992
    1727203807
    И пусть канает!Редиска!И правильно сделал!Весь второй тайм игроки Арсенала тянули время и валялись на газоне...За что и поплатились.
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