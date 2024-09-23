Холанд обматерил игрока «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд эмоционально вел себя после матча 5-го тура АПЛ против «Арсенала».

Итог встречи – ничья 2:2.

«Сити» сравнял счет на 98-й минуте.

Холанд забил на 9-й минуте.

Когда прозвучал финальный свисток, норвежский форвард подошел к главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете.

Он сказал испанцу «будь скромнее» и хлопнул его по плечу.

Поведение Холанда не понравилось Габриэлю Жезусу. Между ними произошла словесная перепалка.

Жезус: Зачем ты говоришь такое?

Холанд: Говорю что? Я ни хрена не говорил, клоун. *** [отвали] от меня, *** [гребаный] клоун.

В ходе конфликта Эрлинг толкнул соперника. В ситуацию пришлось вмешаться Джеку Грилишу, чтобы предотвратить драку.