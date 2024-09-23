Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).
– Не знаю, у скольких игроков «Арсенала» были судороги, но такое, конечно, бывает в сложных матчах.
Мы все время пасовали в штрафную, у нас были Рубен [Диаш], Мануэль [Аканджи], Эрлинг [Холанд], но у них есть Деклан Райс, Вильям Салиба, Габриэл [Магальяэс], Риккардо Калафьори, поэтому было очень сложно. На половине поля «Арсенала» было десять игроков. В итоге мы получили то, что заслуживали.
– Как вы отнеслись к тому, что «Арсенал» тянул время в концовке?
– Возможно, я бы поступил так же, потому что они играли вдесятером. Следует спросить Микеля Артету, какова была их тактика. Они отлично справлялись благодаря дальним передачам на Кая Хавертца и забили второй гол. В итоге мы проявили терпение, создавали моменты и в итоге сравняли счет. Вот и все.
- Голы у «Манчестер Сити» забили Эрлинг Холанд и Джон Стоунз, сравнявший счет на 90+8-й минуте. У «Арсенала» отличились Риккардо Калафьори и Габриэль.
- «Горожане» лидируют в АПЛ с 13 очками после 5 туров. У «Арсенала» 4-е место и 11 очков.