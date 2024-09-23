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    Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2).

    – Не знаю, у скольких игроков «Арсенала» были судороги, но такое, конечно, бывает в сложных матчах.

    Мы все время пасовали в штрафную, у нас были Рубен [Диаш], Мануэль [Аканджи], Эрлинг [Холанд], но у них есть Деклан Райс, Вильям Салиба, Габриэл [Магальяэс], Риккардо Калафьори, поэтому было очень сложно. На половине поля «Арсенала» было десять игроков. В итоге мы получили то, что заслуживали.

    – Как вы отнеслись к тому, что «Арсенал» тянул время в концовке?

    – Возможно, я бы поступил так же, потому что они играли вдесятером. Следует спросить Микеля Артету, какова была их тактика. Они отлично справлялись благодаря дальним передачам на Кая Хавертца и забили второй гол. В итоге мы проявили терпение, создавали моменты и в итоге сравняли счет. Вот и все.

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    Источник: BBC

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    23.09.2024 08:03
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