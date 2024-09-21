«Брайтон» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Фолмер AMEX Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» примет «Ноттингем Форест». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, и игра обещает быть интересной.

«Брайтон»

«Брайтон» занимает 6-е место в Премьер-лиге с 8 очками после 4 туров. Команда уверенно выступает на старте сезона, не проигрывая в 4 последних матчах. В последней игре против «Ипсвича» была зафиксирована ничья 0:0, но команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Лучшим бомбардиром является Симон Аденгра, который отличился 3 голами в 6 матчах. Оборона также стабильно держится, пропустив лишь 4 гола за 5 игр.

Последние матчи:

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» идет на 7-м месте в таблице с 8 очками после 4 туров. Команда победила «Ливерпуль» со счетом 1:0 в прошлом туре, что стало важной вехой. «Ноттингем Форест» забивает в 7 последних матчах подряд в Премьер-лиге, а Крис Вуд является лидером по забитым мячам, забив 2 гола в 4 матчах. В последних 5 играх команда пропустила лишь 3 гола, демонстрируя надежную оборону.

Последние матчи:

Личные встречи

В последних очных встречах преимущество было на стороне «Брайтона». Команды сыграли вничью в октябре 2022 года (0:0), но в матче марта 2024 года «Брайтон» победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. В то же время, в апреле 2023 года «Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» 3:1.

Последние встречи:

Статистика

«Брайтон»:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

«Ноттингем Форест»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Брайтон» выглядит фаворитом в предстоящем матче, благодаря своей стабильной атаке и домашнему преимуществу. Однако «Ноттингем Форест» демонстрирует уверенную игру в обороне и может создать проблемы для хозяев. Учитывая текущие показатели обеих команд, матч может завершиться минимальной победой «Брайтона» или ничьей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Брайтона» – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 1.90.