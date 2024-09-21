«Брайтон» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

22 сентября 2024 года на «Фолмер AMEX Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» примет «Ноттингем Форест». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, и игра обещает быть интересной.
«Брайтон»
«Брайтон» занимает 6-е место в Премьер-лиге с 8 очками после 4 туров. Команда уверенно выступает на старте сезона, не проигрывая в 4 последних матчах. В последней игре против «Ипсвича» была зафиксирована ничья 0:0, но команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Лучшим бомбардиром является Симон Аденгра, который отличился 3 голами в 6 матчах. Оборона также стабильно держится, пропустив лишь 4 гола за 5 игр.
Последние матчи:
- «Брайтон» 3:2 «Вулверхэмптон» (Кубок лиги)
- «Брайтон» 0:0 «Ипсвич»
- «Арсенал» 1:1 «Брайтон»
- «Брайтон» 4:0 «Кроули» (Кубок лиги)
- «Брайтон» 2:1 «Манчестер Юнайтед»
«Ноттингем Форест»
«Ноттингем Форест» идет на 7-м месте в таблице с 8 очками после 4 туров. Команда победила «Ливерпуль» со счетом 1:0 в прошлом туре, что стало важной вехой. «Ноттингем Форест» забивает в 7 последних матчах подряд в Премьер-лиге, а Крис Вуд является лидером по забитым мячам, забив 2 гола в 4 матчах. В последних 5 играх команда пропустила лишь 3 гола, демонстрируя надежную оборону.
Последние матчи:
- «Ливерпуль» 0:1 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Вулверхэмптон»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Ньюкасл» (Кубок лиги)
- «Саутгемптон» 0:1 «Ноттингем Форест»
- «Ноттингем Форест» 1:1 «Борнмут»
Личные встречи
В последних очных встречах преимущество было на стороне «Брайтона». Команды сыграли вничью в октябре 2022 года (0:0), но в матче марта 2024 года «Брайтон» победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. В то же время, в апреле 2023 года «Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» 3:1.
Последние встречи:
- «Брайтон» 1:0 «Ноттингем Форест» (2024)
- «Ноттингем Форест» 3:1 «Брайтон» (2023)
- «Ноттингем Форест» 0:0 «Брайтон» (2022)
Статистика
«Брайтон»:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах
«Ноттингем Форест»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Брайтон» выглядит фаворитом в предстоящем матче, благодаря своей стабильной атаке и домашнему преимуществу. Однако «Ноттингем Форест» демонстрирует уверенную игру в обороне и может создать проблемы для хозяев. Учитывая текущие показатели обеих команд, матч может завершиться минимальной победой «Брайтона» или ничьей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Брайтона» – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 1.90.