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    • «Брайтон» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

    «Брайтон» – «Ноттингем Форест»: прогноз на матч 5-го тура Премьер-лиги – 22 сентября 2024

    22 сентября 2024 года на «Фолмер AMEX Стэдиум» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» примет «Ноттингем Форест». Оба клуба находятся в верхней части турнирной таблицы, и игра обещает быть интересной.

    «Брайтон»

    «Брайтон» занимает 6-е место в Премьер-лиге с 8 очками после 4 туров. Команда уверенно выступает на старте сезона, не проигрывая в 4 последних матчах. В последней игре против «Ипсвича» была зафиксирована ничья 0:0, но команда показывает хорошие результаты в атаке, забив 10 голов в последних 5 матчах. Лучшим бомбардиром является Симон Аденгра, который отличился 3 голами в 6 матчах. Оборона также стабильно держится, пропустив лишь 4 гола за 5 игр.

    Последние матчи:

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» идет на 7-м месте в таблице с 8 очками после 4 туров. Команда победила «Ливерпуль» со счетом 1:0 в прошлом туре, что стало важной вехой. «Ноттингем Форест» забивает в 7 последних матчах подряд в Премьер-лиге, а Крис Вуд является лидером по забитым мячам, забив 2 гола в 4 матчах. В последних 5 играх команда пропустила лишь 3 гола, демонстрируя надежную оборону.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах преимущество было на стороне «Брайтона». Команды сыграли вничью в октябре 2022 года (0:0), но в матче марта 2024 года «Брайтон» победил «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. В то же время, в апреле 2023 года «Ноттингем Форест» обыграл «Брайтон» 3:1.

    Последние встречи:

    • «Брайтон» 1:0 «Ноттингем Форест» (2024)
    • «Ноттингем Форест» 3:1 «Брайтон» (2023)
    • «Ноттингем Форест» 0:0 «Брайтон» (2022)

    Статистика

    «Брайтон»:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Ноттингем Форест»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Брайтон» выглядит фаворитом в предстоящем матче, благодаря своей стабильной атаке и домашнему преимуществу. Однако «Ноттингем Форест» демонстрирует уверенную игру в обороне и может создать проблемы для хозяев. Учитывая текущие показатели обеих команд, матч может завершиться минимальной победой «Брайтона» или ничьей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Брайтона» – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Брайтона» за коэффициент 1.90.

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 10:54
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