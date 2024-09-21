В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Сочи». Матч пройдет в Саратове, начало – в 15:00 (мск).

«Сокол»

Команда Алексея Баги занимает 10-е место в Первой лиге России, набрав 14 очков. «Сокол» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:7.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

«Сочи»

«Сочи» набрал 15 очков и занимают 5-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 14:11.

Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

Очные встречи

20.02.19 «Сочи» – «Сокол» – 3:0 Товарищеский матч;

24.05.15 «Сочи» – «Сокол» – 0:3 Первая лига;

02.11.14 «Сокол» – «Сочи» – 1:1 Первая лига.

Прогноз на матч «Сокол» – «Сочи»

Команды выглядят равными соперниками, достойными друг друга. «Сочи» – один из самых результативных клубов Первой лиги, но саратовцы сыграют максимально прагматично и не дадут разбежаться гостям. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.67.