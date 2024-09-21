В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Сочи». Матч пройдет в Саратове, начало – в 15:00 (мск).
«Сокол»
Команда Алексея Баги занимает 10-е место в Первой лиге России, набрав 14 очков. «Сокол» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:7.
Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:
- 15.09.24 «Тюмень» – «Сокол» – 0:1;
- 09.09.24 «Родина» – «Сокол» – 2:0;
- 01.09.24 «Сокол» – «Шинник» – 0:0.
«Сочи»
«Сочи» набрал 15 очков и занимают 5-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 14:11.
Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:
- 14.09.24 «Сочи» – «Ротор» – 0:0;
- 07.09.24 «Алания» – «Сочи» – 1:1;
- 01.09.24 «Сочи» – «Тюмень» – 3:0.
Очные встречи
- 20.02.19 «Сочи» – «Сокол» – 3:0 Товарищеский матч;
- 24.05.15 «Сочи» – «Сокол» – 0:3 Первая лига;
- 02.11.14 «Сокол» – «Сочи» – 1:1 Первая лига.
Прогноз на матч «Сокол» – «Сочи»
Команды выглядят равными соперниками, достойными друг друга. «Сочи» – один из самых результативных клубов Первой лиги, но саратовцы сыграют максимально прагматично и не дадут разбежаться гостям. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.67.