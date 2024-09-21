Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Сокол» – «Сочи»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 21 сентября

    «Сокол» – «Сочи»: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 21 сентября

    В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Сокол» и «Сочи». Матч пройдет в Саратове, начало – в 15:00 (мск).

    «Сокол»

    Команда Алексея Баги занимает 10-е место в Первой лиге России, набрав 14 очков. «Сокол» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 7:7.

    Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

    • 15.09.24 «Тюмень» – «Сокол» – 0:1;
    • 09.09.24 «Родина» – «Сокол» – 2:0;
    • 01.09.24 «Сокол» – «Шинник» – 0:0.

    «Сочи»

    «Сочи» набрал 15 очков и занимают 5-е место в таблице. Подопечные Роберта Морено добыли 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 14:11.

    Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 20.02.19 «Сочи» – «Сокол» – 3:0 Товарищеский матч;
    • 24.05.15 «Сочи» – «Сокол» – 0:3 Первая лига;
    • 02.11.14 «Сокол» – «Сочи» – 1:1 Первая лига.

    Прогноз на матч «Сокол» – «Сочи»

    Команды выглядят равными соперниками, достойными друг друга. «Сочи» – один из самых результативных клубов Первой лиги, но саратовцы сыграют максимально прагматично и не дадут разбежаться гостям. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.67.

    Новости по теме
    «Сокол» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+