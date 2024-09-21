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  • «Сокол» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Сокол» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 13:50
Сокол
21.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
62' М. Алвес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
2
Чуриков
22
Чобанов
20
Полубояринов
28
Забелин
70
Самко
77
Сасин
9
Максименко
4-2-2-2
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
33
Алвес
22
Кожемякин
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
11
Шушеначев
77
Писарский
27
Молодцов
8
Капленко
8
Капленко
27
Молодцов
91
Суслов
39
Маслов
39
Маслов
91
Суслов
Остались в запасе
Сокол
Сочи
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Сокол - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Сочи», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сокол» – «Сочи»

«Сокол» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Сокол
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