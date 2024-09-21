21.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Сокол
Сокол
4-1-2-3
13
Косаревский
77
Юзепчук
27
Молодцов
13
Иванов
2
Чуриков
22
Чобанов
20
Полубояринов
28
Забелин
70
Самко
77
Сасин
9
Максименко
4-2-2-2
35
Дегтев
27
Заика
91
Суслов
33
Алвес
22
Кожемякин
5
Кравцов
14
Сааведра
29
Никитин
14
Крамарич
11
Шушеначев
77
Писарский
27
Молодцов
8
Капленко
8
Капленко
27
Молодцов
91
Суслов
39
Маслов
39
Маслов
91
Суслов
Остались в запасе
Сокол
Сочи
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
6
Иван Мокшин
ЛЗ
51
Антон Синяк
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
21
Егор Карпицкий
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Алексей Бага
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Сокол - Сочи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Сокол» против «Сочи», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»