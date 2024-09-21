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    • «Шинник» – «Торпедо» М: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 21 сентября

    «Шинник» – «Торпедо» М: прогноз на матч 11 тура Первой лиги, 21 сентября

    В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Торпедо» Москва. Матч пройдет в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).

    «Шинник»

    Команда Дмитрия Черышева набрала 10 очков и занимает 15-е место. «Шинник» добыл 2 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 6:9.

    Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

    «Торпедо»

    «Торпедо» набрало 20 очков и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 5 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 16:8.

    Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 20.05.24 «Торпедо» – «Шинник» – 1:1 Первая лига;
    • 28.10.23 «Шинник» – «Торпедо» – 1:1 Первая лига;
    • 15.05.21 «Торпедо» – «Шинник» – 0:1 Первая лига;
    • 26.08.20 «Торпедо» – «Шинник» – 1:2 Кубок России;
    • 02.08.20 «Шинник» – «Торпедо» – 1:0 Первая лига.

    Прогноз на матч «Шинник» – «Торпедо» Москва

    Команды находятся на разных полюсах таблицы, но имеют беспроигрышные серии из 6 игр. Вполне возможно, обе серии продлятся. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.00.

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    «Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 09:51
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