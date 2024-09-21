В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Торпедо» Москва. Матч пройдет в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).

«Шинник»

Команда Дмитрия Черышева набрала 10 очков и занимает 15-е место. «Шинник» добыл 2 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 6:9.

Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:

«Торпедо»

«Торпедо» набрало 20 очков и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 5 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 16:8.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

Очные встречи

20.05.24 «Торпедо» – «Шинник» – 1:1 Первая лига;

28.10.23 «Шинник» – «Торпедо» – 1:1 Первая лига;

15.05.21 «Торпедо» – «Шинник» – 0:1 Первая лига;

26.08.20 «Торпедо» – «Шинник» – 1:2 Кубок России;

02.08.20 «Шинник» – «Торпедо» – 1:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Шинник» – «Торпедо» Москва

Команды находятся на разных полюсах таблицы, но имеют беспроигрышные серии из 6 игр. Вполне возможно, обе серии продлятся. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.00.