В субботу, 21 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги сыграют «Шинник» и «Торпедо» Москва. Матч пройдет в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).
«Шинник»
Команда Дмитрия Черышева набрала 10 очков и занимает 15-е место. «Шинник» добыл 2 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 6:9.
Последние результаты «Шинника» в Первой лиге:
- 15.09.24 «Чайка» – «Шинник» – 2:2;
- 07.09.24 «Шинник» – «Уфа» – 2:0;
- 01.09.24 «Сокол» – «Шинник» – 0:0.
«Торпедо»
«Торпедо» набрало 20 очков и занимает 2-е место. Подопечные Олега Кононова добыли 5 побед и 5 раз сыграли вничью, разница мячей – 16:8.
Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:
- 16.09.24 «Торпедо» – «Балтика» – 2:1;
- 09.09.24 «Торпедо» – «Арсенал» – 2:2;
- 31.08.24 «Уфа» – «Торпедо» – 0:1.
Очные встречи
- 20.05.24 «Торпедо» – «Шинник» – 1:1 Первая лига;
- 28.10.23 «Шинник» – «Торпедо» – 1:1 Первая лига;
- 15.05.21 «Торпедо» – «Шинник» – 0:1 Первая лига;
- 26.08.20 «Торпедо» – «Шинник» – 1:2 Кубок России;
- 02.08.20 «Шинник» – «Торпедо» – 1:0 Первая лига.
Прогноз на матч «Шинник» – «Торпедо» Москва
Команды находятся на разных полюсах таблицы, но имеют беспроигрышные серии из 6 игр. Вполне возможно, обе серии продлятся. Прогноз – ничья с коэффициентом 3.00.