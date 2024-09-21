21.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-2-2-1
1
Айдаров
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
97
Малахов
9
Федоров
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
18
Соколов
17
Горбунов
21
Максимов
21
Максимов
77
Корян
77
Корян
21
Максимов
18
Соколов
9
Чупаев
9
Чупаев
18
Соколов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шинник - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Торпедо», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»