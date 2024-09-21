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  • «Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 13:50
Шинник
21.09.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
32' А. Малахов
64' А. Чупаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
18
Артем Соколов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Айдаров
89
Загре
42
Джон
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
97
Малахов
9
Федоров
4-1-1-3-1
23
Бабурин
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
18
Соколов
17
Горбунов
21
Максимов
21
Максимов
77
Корян
77
Корян
21
Максимов
18
Соколов
9
Чупаев
9
Чупаев
18
Соколов
Остались в запасе
Шинник
Торпедо
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
46
Егор Синицын
ОП
14
Глеб Калинин
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
84
Нене Гбамбле
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шинник - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Торпедо», 11-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Торпедо»

«Шинник» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Шинник
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