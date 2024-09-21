В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова занимает 8-е место в РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» добыл 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 11:14.

Последние результаты «Рубина»:

ЦСКА

ЦСКА набрал 13 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 15:5.

Предыдущие результаты ЦСКА:

18.09.24 ЦСКА – «Краснодар» – 2:0 Кубок России;

14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;

31.08.24 «Химки» – ЦСКА – 0:2 РПЛ.

Очные встречи в РПЛ

06.05.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;

21.10.23 «Рубин» – ЦСКА – 0:0;

20.03.22 ЦСКА – «Рубин» – 6:1;

30.10.21 «Рубин» – ЦСКА – 1:0;

29.10.20 «Рубин» – ЦСКА – 1:0.

Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

«Рубин» не может забить уже 3 матча кряду. Скорее всего, эта серия прервется, но вот для победы над столичными гостями одного гола не хватит. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.97.