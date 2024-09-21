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    «Рубин» – ЦСКА: прогноз на матч 9 тура РПЛ, 21 сентября

    В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).

    «Рубин»

    Команда Рашида Рахимова занимает 8-е место в РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» добыл 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 11:14.

    Последние результаты «Рубина»:

    ЦСКА

    ЦСКА набрал 13 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 15:5.

    Предыдущие результаты ЦСКА:

    Очные встречи в РПЛ

    • 06.05.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;
    • 21.10.23 «Рубин» – ЦСКА – 0:0;
    • 20.03.22 ЦСКА – «Рубин» – 6:1;
    • 30.10.21 «Рубин» – ЦСКА – 1:0;
    • 29.10.20 «Рубин» – ЦСКА – 1:0.

    Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА

    «Рубин» не может забить уже 3 матча кряду. Скорее всего, эта серия прервется, но вот для победы над столичными гостями одного гола не хватит. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.97.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 09:44
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