В субботу, 21 сентября, в 9-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и ЦСКА. Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).
«Рубин»
Команда Рашида Рахимова занимает 8-е место в РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» добыл 3 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 11:14.
Последние результаты «Рубина»:
- 17.09.24 «Зенит» – «Рубин» – 2:0 Кубок России;
- 13.09.24 «Рубин» – «Крылья Советов» – 0:2 РПЛ;
- 31.08.24 «Спартак» М – «Рубин» – 1:0 РПЛ.
ЦСКА
ЦСКА набрал 13 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 15:5.
Предыдущие результаты ЦСКА:
- 18.09.24 ЦСКА – «Краснодар» – 2:0 Кубок России;
- 14.09.24 ЦСКА – «Зенит» – 0:1 РПЛ;
- 31.08.24 «Химки» – ЦСКА – 0:2 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 06.05.24 ЦСКА – «Рубин» – 2:2;
- 21.10.23 «Рубин» – ЦСКА – 0:0;
- 20.03.22 ЦСКА – «Рубин» – 6:1;
- 30.10.21 «Рубин» – ЦСКА – 1:0;
- 29.10.20 «Рубин» – ЦСКА – 1:0.
Прогноз на матч «Рубин» – ЦСКА
«Рубин» не может забить уже 3 матча кряду. Скорее всего, эта серия прервется, но вот для победы над столичными гостями одного гола не хватит. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.97.