Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Москвичи не удержали победный счет.

– Почему у ЦСКА получились два разных тайма? «Рубин» переломил ход матча, который в первом тайме полностью складывался в пользу ЦСКА.

– Не согласен с этим мнением. Нужно быть аккуратным с оценкой игры сразу после завершения матча. У ЦСКА было очень много острых и опасных моментов во втором тайме. Может быть, их было даже больше, чем в первом тайме, где у нас был полный контроль мяча. Во втором тайме поле совсем разбилось, пошли длинные передачи и верховая борьба, поэтому «Рубину» удавалось создавать свои моменты.

Но самый опасный момент в матче был у Облякова, который вышел один на один с вратарем. У ЦСКА было преимущество во всем, кроме счета. Мы недовольны результатом. Пропустили гол со стандарта, надо поработать над этим.

– Правильно ли вас можно понять, что состояние поля больше подходило под игру «Рубина»?

– Мне кажется, оно не подходит никому, но у «Рубина» есть два высоких форварда, на которых можно делать длинные передачи. Была верховая борьба, один раз они выиграли еe, другой – мы. Было много борьбы, но не надо жаловаться на это. И в такой футбол возможно играть, у нас было много моментов. Видно, что команда немного устала, ведь это была третья игра для нас за четыре дня. У «Рубина» отдых был на день дольше, а при таком плотном графике это делает разницу.