Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Николич прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

    • Москвичи не удержали победный счет.

    – Почему у ЦСКА получились два разных тайма? «Рубин» переломил ход матча, который в первом тайме полностью складывался в пользу ЦСКА.

    – Не согласен с этим мнением. Нужно быть аккуратным с оценкой игры сразу после завершения матча. У ЦСКА было очень много острых и опасных моментов во втором тайме. Может быть, их было даже больше, чем в первом тайме, где у нас был полный контроль мяча. Во втором тайме поле совсем разбилось, пошли длинные передачи и верховая борьба, поэтому «Рубину» удавалось создавать свои моменты.

    Но самый опасный момент в матче был у Облякова, который вышел один на один с вратарем. У ЦСКА было преимущество во всем, кроме счета. Мы недовольны результатом. Пропустили гол со стандарта, надо поработать над этим.

    – Правильно ли вас можно понять, что состояние поля больше подходило под игру «Рубина»?

    – Мне кажется, оно не подходит никому, но у «Рубина» есть два высоких форварда, на которых можно делать длинные передачи. Была верховая борьба, один раз они выиграли еe, другой – мы. Было много борьбы, но не надо жаловаться на это. И в такой футбол возможно играть, у нас было много моментов. Видно, что команда немного устала, ведь это была третья игра для нас за четыре дня. У «Рубина» отдых был на день дольше, а при таком плотном графике это делает разницу.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Следующий соперник – «Ахмат» (28 сентября).

    Новости по теме
    Солист «Руки Вверх» Жуков оценил переход Пьянича в ЦСКА
    Депутат Милонов – о Пьяниче в ЦСКА: «Европейцы понимают, что в России у них есть будущее» 2
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 21:41
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ghork
    1726945955
    Опять отмазки отмазки и ни чего конкретного
    Ответить
    Gwynbleidd
    1726947981
    Ну посмотрим, что ЦСКА покажет дома против Ахмата... Пока честно говоря замена Федотова на Николича выглядит ошибкой... Хотя я сразу считал это решение странным, кто бы как не относился к Федотову, но человек давал результат! Даже в таких условиях...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+