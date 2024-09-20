21 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Нафтан». Ожидается противостояние команд, которые борются за важные очки в нижней части таблицы.

«Гомель»

«Гомель» находится на 10 месте в турнирной таблице с 28 очками после 21 тура. Команда Андрея Горовцова демонстрирует неплохую игру в атаке, но уязвима в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Ричард Эффаге, продолжает радовать результативностью, забив 17 голов в 20 матчах. «Гомель» забил в 9 из 11 последних матчей, что делает их опасными на своем поле.

Последние матчи:

«Нафтан»

«Нафтан» переживает трудные времена, находясь на 14 месте с 16 очками после 19 туров. Команда Альберта Рыбака проиграла 3 последних матча и продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Роман Папарига, забивший 7 голов в 16 матчах, является ключевой фигурой в атаке. Однако «Нафтан» не может стабилизировать игру в защите, что делает их уязвимыми перед атакующей мощью «Гомеля».

Последние матчи:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами «Гомель» имел заметное преимущество. В рамках Высшей лиги «Гомель» выиграл 5 из 8 последних встреч, включая победу в текущем сезоне с счетом 2:0 в мае 2024 года. Исторически «Гомель» демонстрирует стабильные результаты против «Нафтана», особенно на домашнем поле.

Последние встречи:

Статистика

«Гомель»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

«Нафтан»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Гомель» выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая нестабильную оборону «Нафтана». Домашняя арена и результаты в последних личных встречах также играют в пользу «Гомеля». Ожидается, что хозяева возьмут три очка, но при этом можно ожидать результативную игру с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Гомеля» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.70.