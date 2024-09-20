21 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Нафтан». Ожидается противостояние команд, которые борются за важные очки в нижней части таблицы.
«Гомель»
«Гомель» находится на 10 месте в турнирной таблице с 28 очками после 21 тура. Команда Андрея Горовцова демонстрирует неплохую игру в атаке, но уязвима в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Ричард Эффаге, продолжает радовать результативностью, забив 17 голов в 20 матчах. «Гомель» забил в 9 из 11 последних матчей, что делает их опасными на своем поле.
Последние матчи:
- «Минск» 3:1 «Гомель» (Высшая лига)
- «Динамо» Минск 2:0 «Гомель» (Высшая лига)
- «Гомель» 2:1 «Сморгонь» (Высшая лига)
- «Гомель» 2:0 «БАТЭ» (Высшая лига)
- «Неман» 1:1 «Гомель» (Высшая лига)
«Нафтан»
«Нафтан» переживает трудные времена, находясь на 14 месте с 16 очками после 19 туров. Команда Альберта Рыбака проиграла 3 последних матча и продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Роман Папарига, забивший 7 голов в 16 матчах, является ключевой фигурой в атаке. Однако «Нафтан» не может стабилизировать игру в защите, что делает их уязвимыми перед атакующей мощью «Гомеля».
Последние матчи:
- «Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест (Высшая лига)
- «Нафтан» 0:2 «Минск» (Высшая лига)
- «Сморгонь» 1:0 «Нафтан» (Высшая лига)
- «БАТЭ» 1:1 «Нафтан» (Высшая лига)
- «Макслайн» 2:1 «Нафтан» (Кубок Беларуси)
Личные встречи
В последних матчах между этими командами «Гомель» имел заметное преимущество. В рамках Высшей лиги «Гомель» выиграл 5 из 8 последних встреч, включая победу в текущем сезоне с счетом 2:0 в мае 2024 года. Исторически «Гомель» демонстрирует стабильные результаты против «Нафтана», особенно на домашнем поле.
Последние встречи:
- «Нафтан» 0:2 «Гомель» (2024)
- «Гомель» 2:2 «Нафтан» (2024, товарищеский матч)
- «Гомель» 3:2 «Нафтан» (2023)
- «Нафтан» 1:1 «Гомель» (2023)
Статистика
«Гомель»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах
«Нафтан»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Гомель» выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая нестабильную оборону «Нафтана». Домашняя арена и результаты в последних личных встречах также играют в пользу «Гомеля». Ожидается, что хозяева возьмут три очка, но при этом можно ожидать результативную игру с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Гомеля» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.70.