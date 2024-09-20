Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Гомель» – «Нафтан»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

    «Гомель» – «Нафтан»: прогноз на матч 22-го тура Высшей лиги – 21 сентября 2024

    21 сентября 2024 года на стадионе «Центральный» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, в котором «Гомель» примет «Нафтан». Ожидается противостояние команд, которые борются за важные очки в нижней части таблицы.

    «Гомель»

    «Гомель» находится на 10 месте в турнирной таблице с 28 очками после 21 тура. Команда Андрея Горовцова демонстрирует неплохую игру в атаке, но уязвима в обороне, пропустив 7 голов в последних 5 матчах. Лучший бомбардир команды, Ричард Эффаге, продолжает радовать результативностью, забив 17 голов в 20 матчах. «Гомель» забил в 9 из 11 последних матчей, что делает их опасными на своем поле.

    Последние матчи:

    • «Минск» 3:1 «Гомель» (Высшая лига)
    • «Динамо» Минск 2:0 «Гомель» (Высшая лига)
    • «Гомель» 2:1 «Сморгонь» (Высшая лига)
    • «Гомель» 2:0 «БАТЭ» (Высшая лига)
    • «Неман» 1:1 «Гомель» (Высшая лига)

    «Нафтан»

    «Нафтан» переживает трудные времена, находясь на 14 месте с 16 очками после 19 туров. Команда Альберта Рыбака проиграла 3 последних матча и продолжает испытывать проблемы в обороне, пропуская в среднем 2.40 гола за игру. Роман Папарига, забивший 7 голов в 16 матчах, является ключевой фигурой в атаке. Однако «Нафтан» не может стабилизировать игру в защите, что делает их уязвимыми перед атакующей мощью «Гомеля».

    Последние матчи:

    • «Нафтан» 3:6 «Динамо» Брест (Высшая лига)
    • «Нафтан» 0:2 «Минск» (Высшая лига)
    • «Сморгонь» 1:0 «Нафтан» (Высшая лига)
    • «БАТЭ» 1:1 «Нафтан» (Высшая лига)
    • «Макслайн» 2:1 «Нафтан» (Кубок Беларуси)

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами «Гомель» имел заметное преимущество. В рамках Высшей лиги «Гомель» выиграл 5 из 8 последних встреч, включая победу в текущем сезоне с счетом 2:0 в мае 2024 года. Исторически «Гомель» демонстрирует стабильные результаты против «Нафтана», особенно на домашнем поле.

    Последние встречи:

    • «Нафтан» 0:2 «Гомель» (2024)
    • «Гомель» 2:2 «Нафтан» (2024, товарищеский матч)
    • «Гомель» 3:2 «Нафтан» (2023)
    • «Нафтан» 1:1 «Гомель» (2023)

    Статистика

    «Гомель»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Нафтан»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • 1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Гомель» выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая нестабильную оборону «Нафтана». Домашняя арена и результаты в последних личных встречах также играют в пользу «Гомеля». Ожидается, что хозяева возьмут три очка, но при этом можно ожидать результативную игру с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гомеля» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Гомеля» за коэффициент 1.70.

    Новости по теме
    «Гомель» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2024 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+