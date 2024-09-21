21.09.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Гомель
Гомель
4-1-3-2
44
Клещук
30
Трояков
3
Чаговец
4
Ращеня
15
Яцкевич
42
Абдуллахи
37
Давискиба
17
Потапенко
2
Рылач
8
Ермакович
11
Эффаге
3-2-1-2-2
13
Харитонович
3
Кучинский
79
Бадоев
23
Кингу
5
Лебедев
88
Драбатович
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
99
Остались в запасе
Гомель
Нафтан
15
Aleksandr Semenov
ЦП
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
7
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
15
Aleksandr Semenov
ЦП
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
7
Фернандо Нето
ЦП
20
Лукуман Алиу
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Гомель - Нафтан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Нафтана», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»