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Реакция Геркуса на высказывания Амарала по Глушенкову

20 сентября 2024, 15:51
7

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова Томаша Амарала.

Спортивный директор «Спартака» ранее заявил, что московский клуб отказался от нападающего, так как подписывает футболистов не только на поле, но и в раздевалку.

«Очень любопытные вещи говорит новый спортивный директор Спартака Томаш Амарал. Например, про Максима Глушенкова. Интересно, что такое творит Максим в раздевалке, что критическим образом повлияло на решение о его трансфере? Дерeтся? Критикует тренера? Какую ужасную тайну узнал португальский специалист?» – сообщил Геркус.

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушенков Максим Геркус Илья
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1726837796
Герпес как всегда подливает керосину, иуда. ***
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Fju-2
1726837808
Ждём реакцию Колоскова на реакцию Геркуса на высказывание Амарала.
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evgevg13
1726841280
Нельзя раскрывать "страшную" Тайну...
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шахта Заполярная
1726843134
Герпис, потому что ты тупой.
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alefreddy
1726844011
ему даже за сборную играть западло
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FanatSerj
1726844231
прям не Глушенков, а сплошной Амарал какой-то! )))
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