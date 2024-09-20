Реакция Геркуса на высказывания Амарала по Глушенкову

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на слова Томаша Амарала.

Спортивный директор «Спартака» ранее заявил, что московский клуб отказался от нападающего, так как подписывает футболистов не только на поле, но и в раздевалку.

«Очень любопытные вещи говорит новый спортивный директор Спартака Томаш Амарал. Например, про Максима Глушенкова. Интересно, что такое творит Максим в раздевалке, что критическим образом повлияло на решение о его трансфере? Дерeтся? Критикует тренера? Какую ужасную тайну узнал португальский специалист?» – сообщил Геркус.